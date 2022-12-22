ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ КАПИТАЛА КУЛЬТУРЫ ⟩ "Pale Alison" - это теперь не невзрачный цветок

Их история началась с того, что две юные нарвитянки Эвелина и Елизавета познакомились в Нарвской музыкальной школе и вскоре захотели вместе записать песню. Тем дебютом была "Wake Up". Девушкам, естественно, понадобились музыканты, коих они нашли в своем же городе. Так образовался состав: Эвелина Кооп (вокал, гитара), Елизавета Андержанова (вокал), Арсений Алексеев (гитара), Николай Рудаков (бас-гитара), Андрес Нарусон (ударные). Приблизительно через месяц совместной игры только начинающую команду вдруг позвали на фестиваль "Station Narva" - это и стало началом пути к успеху.

Что касается названия, то его Эвелина и Лиза искали сперва для дуэта. Совершенно случайным образом наткнулись, как вспоминают они, на англоязычное название невзрачного растения. "Название нам просто понравилось, - припоминает Эвелина. - Кажется, это какой-то северный цветок, растущий в горах, и в каком-то плане он может ассоциироваться и с нашей северной страной, и с музыкой, которую мы здесь играем".