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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ КАПИТАЛА КУЛЬТУРЫ ⟩ У клуба "Актив" уходящий год оказался суперактивным

Ирина Кивисельг
, журналист
У клуба "Актив" уходящий год оказался суперактивным
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Сергей Михайлов очень рад, что в Кохтла-Ярве теперь отличные условия не только для тренировок пловцов, но и для проведения соревнований высокого уровня.
Сергей Михайлов очень рад, что в Кохтла-Ярве теперь отличные условия не только для тренировок пловцов, но и для проведения соревнований высокого уровня. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Член правления кохтла-ярвеского клуба плавания "Актив" Сергей Михайлов назвал 2022 год одним из самых удачных за многолетнюю деятельность спортивного клуба - не только из-за достижений спортсменов, но и потому, что в Кохтла-Ярве часто собирались пловцы из разных городов страны, а также зарубежья.

Жизнь "Актива" стала еще активнее благодаря тому, что в Кохтла-Ярве появился новый бассейн.

- Лучший в Прибалтике, - искренне горд Сергей Михайлов. - Не только потому, что он отвечает всем стандартам, но здание спортцентра настолько просторное, что если мы когда-то соберем даже тысячу участников - каждому достанется отдельный шкафчик для одежды.

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