Член правления кохтла-ярвеского клуба плавания "Актив" Сергей Михайлов назвал 2022 год одним из самых удачных за многолетнюю деятельность спортивного клуба - не только из-за достижений спортсменов, но и потому, что в Кохтла-Ярве часто собирались пловцы из разных городов страны, а также зарубежья.
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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ КАПИТАЛА КУЛЬТУРЫ ⟩ У клуба "Актив" уходящий год оказался суперактивным
У клуба "Актив" уходящий год оказался суперактивным
Жизнь "Актива" стала еще активнее благодаря тому, что в Кохтла-Ярве появился новый бассейн.
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