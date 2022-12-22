ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ КАПИТАЛА КУЛЬТУРЫ ⟩ У клуба "Актив" уходящий год оказался суперактивным

Сергей Михайлов очень рад, что в Кохтла-Ярве теперь отличные условия не только для тренировок пловцов, но и для проведения соревнований высокого уровня.

Член правления кохтла-ярвеского клуба плавания "Актив" Сергей Михайлов назвал 2022 год одним из самых удачных за многолетнюю деятельность спортивного клуба - не только из-за достижений спортсменов, но и потому, что в Кохтла-Ярве часто собирались пловцы из разных городов страны, а также зарубежья.