В воскресенье завершился девятидневный турнир по классическим шахматам, проходивший в столичном Доме шахмат имени Пауля Кереса. Александр Володин набрал семь очков из девяти возможных, возглавив рейтинговую таблицу.
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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ КАПИТАЛА КУЛЬТУРЫ ⟩ Гроссмейстер из Кохтла-Ярве Александр Володин в третий раз стал чемпионом Эстонии по шахматам
Гроссмейстер из Кохтла-Ярве Александр Володин в третий раз стал чемпионом Эстонии по шахматам
Александр пришел в шахматный клуб "Диагональ" четверть века назад, в детсадовском возрасте. Соревнования для него - обычное дело, даже титульные. Но все равно волнение всегда есть.