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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ КАПИТАЛА КУЛЬТУРЫ ⟩ Гроссмейстер из Кохтла-Ярве Александр Володин в третий раз стал чемпионом Эстонии по шахматам

Ирина Кивисельг
, журналист
Гроссмейстер из Кохтла-Ярве Александр Володин в третий раз стал чемпионом Эстонии по шахматам
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Несмотря на то, что Александр Володин в этом году больше внимания уделяет собственным тренировкам, он находит время и для развития клуба, в котором сам вырос.
Несмотря на то, что Александр Володин в этом году больше внимания уделяет собственным тренировкам, он находит время и для развития клуба, в котором сам вырос. Фото: Erakogu

В воскресенье завершился девятидневный турнир по классическим шахматам, проходивший в столичном Доме шахмат имени Пауля Кереса. Александр Володин набрал семь очков из девяти возможных, возглавив рейтинговую таблицу.

Александр пришел в шахматный клуб "Диагональ" четверть века назад, в детсадовском возрасте. Соревнования для него - обычное дело, даже титульные. Но все равно волнение всегда есть.

- Без переживаний не обходится, - признается он. - Турниры по классическим шахматам самые долгие - партия может длиться до полутора часов. На этот раз соперничали десять человек, состав солидный, напряжение было очень большое.

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