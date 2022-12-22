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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ КАПИТАЛА КУЛЬТУРЫ ⟩ Благодаря Ахто Пааво в Ида-Вирумаа есть теперь скульптура героя спорта

Эрик Гамзеев
, журналист
Благодаря Ахто Пааво в Ида-Вирумаа есть теперь скульптура героя спорта
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Ахто Пааво.
Ахто Пааво. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Уроженец Люганузе Ахто Пааво более десяти лет входил в число лучших дискоболов и толкателей ядра Эстонии. Однако одним из главных дел его жизни стало все же увековечение памяти своего земляка Хейно Липпа, героя эстонского спорта.

Если бы не настойчивость Ахто Пааво, то нынче в столетнюю годовщину со дня рождения Липпа не установили бы бронзовую фигуру спортсмена во дворе мызы Майдла. Пааво занимался созданием скульптуры 14 лет - искал спонсоров и союзников, убеждал сомневавшихся. Пааво стал также главным стимулятором появления написанной Тийтом Ляэне книги "Mees nagu monument" ("Человек как памятник"), где под одной обложкой заключены были как история самого Хейно Липпа, так и история появления памятника спортсмену.

"Капитал культуры" отметил Ахто Пааво премией года, подчеркнув, что, увековечивая память Хейно Липпа, он привлек к Ида-Вирумаа много позитивного внимания и посодействовал популяризации спорта в уезде.

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