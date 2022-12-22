Уроженец Люганузе Ахто Пааво более десяти лет входил в число лучших дискоболов и толкателей ядра Эстонии. Однако одним из главных дел его жизни стало все же увековечение памяти своего земляка Хейно Липпа, героя эстонского спорта.
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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ КАПИТАЛА КУЛЬТУРЫ ⟩ Благодаря Ахто Пааво в Ида-Вирумаа есть теперь скульптура героя спорта
Благодаря Ахто Пааво в Ида-Вирумаа есть теперь скульптура героя спорта
Если бы не настойчивость Ахто Пааво, то нынче в столетнюю годовщину со дня рождения Липпа не установили бы бронзовую фигуру спортсмена во дворе мызы Майдла. Пааво занимался созданием скульптуры 14 лет - искал спонсоров и союзников, убеждал сомневавшихся. Пааво стал также главным стимулятором появления написанной Тийтом Ляэне книги "Mees nagu monument" ("Человек как памятник"), где под одной обложкой заключены были как история самого Хейно Липпа, так и история появления памятника спортсмену.
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