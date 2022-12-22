Валло Реймаа - один из тех, кто восстанавливал независимый Йыхви. Вернувшись в Йыхви, он получил от избирателей большую поддержку, чем кто-либо другой. Он руководит Йыхвиским волостным собранием и в то же время школой в Тарту. Однако наряду со всем этим он является для самого себя в первую очередь историком и этой страсти тоже посвящает большую часть своего небольшого свободного времени.
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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ КАПИТАЛА КУЛЬТУРЫ ⟩ Валло Реймаа страстно делает историю интересной
Валло Реймаа страстно делает историю интересной
Во время прогулки по Йыхви Реймаа часами может рассказывать попутчикам интересные истории чуть ли не о каждом уголке каждого дома. Некоторые из этих историй он включал и в книги. Доставляют удовольствие и расширяют кругозор также его посты на исторические темы в социальных сетях. Премии-признания "Капитала культуры" он и удостоился в этом году за ознакомление с культурной историей Ида-Вирумаа и за содержательные исторические обзоры.