ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ КАПИТАЛА КУЛЬТУРЫ ⟩ Валло Реймаа страстно делает историю интересной

Валло Реймаа - один из тех, кто восстанавливал независимый Йыхви. Вернувшись в Йыхви, он получил от избирателей большую поддержку, чем кто-либо другой. Он руководит Йыхвиским волостным собранием и в то же время школой в Тарту. Однако наряду со всем этим он является для самого себя в первую очередь историком и этой страсти тоже посвящает большую часть своего небольшого свободного времени.