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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ КАПИТАЛА КУЛЬТУРЫ ⟩ Михаил Куштейн - новая нарвская звезда в академической гребле

Илья Смирнов
, журналист
Михаил Куштейн - новая нарвская звезда в академической гребле
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Михаил Куштейн.
Михаил Куштейн. Фото: WORLD ROWING FEDERATION

Цель номер один на предстоящий год для Михаила Куштейна - успешно пройти отбор на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже в 2024 году. Продолжающий славные традиции нарвской гребной школы Куштейн уже был удостоен почетных титулов лучшего спортсмена Ида-Вирумаа и лучшего спортсмена Нарвы за 2021 год. Теперь вот фонд "Капитал культуры" удостоил его своей премии.

Шанс заработать путевку в олимпийский Париж будет дан гребцам на чемпионате мира в сентябре в Белграде (Сербия), где воспитанник нарвской спортшколы "Энергия" Михаил Куштейн настроен выступить в экипаже эстонской лодки-четверки или двойки. Впрочем, в экипаж еще тоже предстоит пробиваться, ведь и на уровне национальной сборной есть конкуренция за право на участие в мировом первенстве, влияющем на дальнейшую спортивную карьеру.

Главным тренером сборной Эстонии по гребле остается финн Вейкко Синисало. Составы экипажей к чемпионату мира он окончательно сколотит летом, а до главного старта 2023 года будет еще несколько так называемых подводящих стартов, так что план Михаила Куштейна на следующие полгода ему самому в общем ясен.

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