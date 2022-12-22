ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ КАПИТАЛА КУЛЬТУРЫ ⟩ Михаил Куштейн - новая нарвская звезда в академической гребле

Шанс заработать путевку в олимпийский Париж будет дан гребцам на чемпионате мира в сентябре в Белграде (Сербия), где воспитанник нарвской спортшколы "Энергия" Михаил Куштейн настроен выступить в экипаже эстонской лодки-четверки или двойки. Впрочем, в экипаж еще тоже предстоит пробиваться, ведь и на уровне национальной сборной есть конкуренция за право на участие в мировом первенстве, влияющем на дальнейшую спортивную карьеру.