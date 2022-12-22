Цель номер один на предстоящий год для Михаила Куштейна - успешно пройти отбор на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже в 2024 году. Продолжающий славные традиции нарвской гребной школы Куштейн уже был удостоен почетных титулов лучшего спортсмена Ида-Вирумаа и лучшего спортсмена Нарвы за 2021 год. Теперь вот фонд "Капитал культуры" удостоил его своей премии.
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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ КАПИТАЛА КУЛЬТУРЫ ⟩ Михаил Куштейн - новая нарвская звезда в академической гребле
Михаил Куштейн - новая нарвская звезда в академической гребле
Шанс заработать путевку в олимпийский Париж будет дан гребцам на чемпионате мира в сентябре в Белграде (Сербия), где воспитанник нарвской спортшколы "Энергия" Михаил Куштейн настроен выступить в экипаже эстонской лодки-четверки или двойки. Впрочем, в экипаж еще тоже предстоит пробиваться, ведь и на уровне национальной сборной есть конкуренция за право на участие в мировом первенстве, влияющем на дальнейшую спортивную карьеру.
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