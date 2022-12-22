Делом года Нарвы выбрана постановка Rimini Protokoll "100% Нарва"

Нарвской городской управой нарвитянам и друзьям Нарвы было предложено на выбор 16 наиболее значимых дел, достойных титула дела года. Как в интернете, так и при помощи бумажных бюллетеней в течение двух недель в народном голосовании приняли участие 584 человека, из которых пятая часть посчитала делом уходящего года именно "100% Нарва". Постановка запомнилась как созданный 100 настоящими нарвитянами портрет города Нарвы, на котором изображены ответы на самые актуальные вопросы.

"Нарва впервые выбрала "Дело года", и я благодарна всем горожанам за активное участие, как в голосовании, так и в предложении своих идей. Очень важно отмечать своих людей, которые стараются во благо развития нашего города. Поздравляем участников, номинантов и победителя", - сказала мэр города Катри Райк.

Постановке "100% Нарва", за которую проголосовало 119 человек, составили конкуренцию организованный Нарвским молодежным центром фестиваль Young Nation. За него свои голоса отдали 85 человек и художественный фильм "Выбор" - 81 голос. Четвертое и пятое место заняли семейный праздник Яанова дня на Ореховой горке и состоявшийся в Нарвском ледовом холле хоккейный матч ветеранов легендарного клуба "Кренгольм".

Участниками народного голосования также были предложены свои варианты. Среди них больше всего голосов набрал организованный SA Vaba Lava Культурный двор (6 голосов). Также предлагалось выбрать делом года восстановление клуба предприимчивых женщин, фестиваль Station Narva, аниме-фестиваль на Ореховой горке, научный лагерь в центре Lazerzone, кружок для молодежи с особыми потребностями в Нарвском молодежном центре, реставрацию ратуши и восстановление старого города, защиту танк-памятника (3 голоса) или же перенос танк-памятника (3 голоса).