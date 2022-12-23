Сеть бесплатных автобусных маршрутов останется прежней, но расходы на нее вырастут

При этом в целом заявленный объем перевозок останется на том же уровне, что и в 2022 году.

По словам Руубаса, в следующем году также не ожидается изменений в билетной политике: те уезды, в которых проезд на уездных маршрутах сейчас является бесплатным, не собираются вводить платные билеты и в 2023 году.