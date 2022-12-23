Все уездные центры общественного транспорта представили в Транспортный департамент свои заявки на финансирование на следующий год. Существенных изменений в сети уездных маршрутов не планируется, но расходы на ее содержание увеличатся в связи с общим ростом цен пишет rus.err.ee.
Сеть бесплатных автобусных маршрутов останется прежней, но расходы на нее вырастут
Сеть бесплатных автобусных маршрутов останется прежней, но расходы на нее вырастут
Глава отдела общественного транспорта Транспортного департамента Андрес Руубас сообщил ERR, что уездные центры общественного транспорта представили заявки на общую сумму около 75 млн евро.
При этом в целом заявленный объем перевозок останется на том же уровне, что и в 2022 году.
По словам Руубаса, в следующем году также не ожидается изменений в билетной политике: те уезды, в которых проезд на уездных маршрутах сейчас является бесплатным, не собираются вводить платные билеты и в 2023 году.
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