NyxAir будет летать не только на Сааремаа, но и на Хийумаа

Об этом сообщил в пятницу Транспортный департамент.

NyxAir должна приступить к обслуживании линии на Хийумаа с 28 января, когда закончится договор с компанией Transaviabaltika.

На конкурс поступило три предложения, из которых наилучшей была признана заявка NyxAir ориентировочной стоимостью 4,3 млн евро на весь период действия договора. Хотя другие оференты предложили более низкие суммы, заявленные ими самолеты не позволили бы обеспечить бесперебойное обслуживание маршрута, что было одним из условий тендера. Иными словами, самолет должен быть способен приземляться в Кярдла при разном состоянии взлетно-посадочной полосы.

Кроме того, предложенный NyxAir самолет имеет больше посадочных мест.

В департаменте отметили, что поскольку конкурс выиграло не самое дешевое предложение, его результаты могут быть оспорены другими оферентами, и ведомство к этому готово.