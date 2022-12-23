Пт, 23.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

NyxAir будет летать не только на Сааремаа, но и на Хийумаа

Северное побережье
NyxAir будет летать не только на Сааремаа, но и на Хийумаа
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Самолёт компании NyxAir
Самолёт компании NyxAir Фото: NyxAir

Региональная авиакомпания NyxAir, которая уже обслуживает линию Таллинн-Курессааре, выиграла конкурс и на обслуживание авиамаршрута Таллинн-Кярдла, пишет rus.err.ee.

Об этом сообщил в пятницу Транспортный департамент.

NyxAir должна приступить к обслуживании линии на Хийумаа с 28 января, когда закончится договор с компанией Transaviabaltika.

На конкурс поступило три предложения, из которых наилучшей была признана заявка NyxAir ориентировочной стоимостью 4,3 млн евро на весь период действия договора. Хотя другие оференты предложили более низкие суммы, заявленные ими самолеты не позволили бы обеспечить бесперебойное обслуживание маршрута, что было одним из условий тендера. Иными словами, самолет должен быть способен приземляться в Кярдла при разном состоянии взлетно-посадочной полосы.

Кроме того, предложенный NyxAir самолет имеет больше посадочных мест.

В департаменте отметили, что поскольку конкурс выиграло не самое дешевое предложение, его результаты могут быть оспорены другими оферентами, и ведомство к этому готово.

NyxAir обслуживает авиалинию между Таллинном и Курессааре с 2020 года.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх