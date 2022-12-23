Президент Карис: парламентские выборы - это не дуэль

Эстонское государство в целом идет верным курсом. Важнейшей задачей было и остается сохранение нашего демократического государства, языка и культуры на все времена, а также благополучие жителей Эстонии. Но мы не можем добиться этого в одиночку. Нам нужны союзники, которые понимают нас и которых понимаем мы. Это НАТО и Европейский союз.

Время доказало, что тесное сотрудничество с другими странами не угрожает эстонскому государству и культуре, а защищает их. Потребность в союзниках особенно остро ощущается сейчас, после нападения России на Украину. Нам достаточно лишь подумать о своей истории, о том, кто мы и где мы находимся и хотим находиться, чтобы понять: эта война никак не может оставить нас равнодушными. Эта война и ее исход окажут влияние на будущее Эстонии на долгое время.

Уважаемые избиратели, не довольствуйтесь простыми обещаниями, не миритесь с подавлением мнений при помощи громких лозунгов и пустого сотрясания воздуха. Задайте вопрос: каким образом и за чей счет это будет сделано? Откуда возьмутся деньги - появятся новые налоги или что-то другое будет отменено? Имея опыт научной деятельности, я знаю, насколько важно задавать вопросы и сомневаться. Не принижайте важность государственных дел по сравнению с решениями в личной жизни.