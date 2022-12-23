Для меня большая честь и привилегия выступать перед Рийгикогу в этот символический, последний в 2022 году день заседаний. Находясь здесь, в Рийгикогу, мы, украинцы, вся наша делегация, знаем, что окружены истинными друзьями Украины. И повсюду в Эстонии мы ощущаем, что находимся среди настоящих друзей своей страны.
ПАРЛАМЕНТ ⟩ Александр Корниенко: Победа Украины восстановит мир в Европе на десятилетия вперед
Я хочу поблагодарить Рийгикогу за то, что вы держите в центре внимания крупнейшую в этом веке угрозу международному миру и безопасности - агрессивную войну России против Украины. Вот и в настоящий момент Россия продолжает обстрел наших городов - только вчера была предпринята атака на Киев - и убийство мирных украинцев с единственной целью уничтожить Украину и стереть с лица земли украинцев как нацию.
Ситуация на фронте остается очень сложной в важнейших районах Донбасса - в Бахмуте, Соледаре, Марьинке, Кременной и многих других городах. Оккупанты практически полностью уничтожили Бахмут, как и Мариуполь. Это очередной город Донбасса, который российская армия превратила в руины.
Почти каждый день разные районы обстреливаются снарядами, ракетами или дронами. Почти каждый день атакам подвергается энергетическая инфраструктура. Восстановление энергосистемы - дело очень сложное. Тем не менее наши энергетики и работники сетей проявляют настоящий героизм, выполняя за считанные недели восстановительные работы, которых хватило бы на несколько месяцев и даже лет. Враг всерьез надеется использовать против нас зиму, чтобы превратить в часть своего террора зимние холода и зимние трудности. Мы должны сделать все, чтобы выстоять зимой, как бы тяжело это ни было.
Война России против Украины показала, насколько важна стабильность в нашем регионе. Это одна из исторических ошибок российского руководителя - своим варварским нападением он подтвердил, что безопасность Украины и Восточной Европы имеет центральное значение для всемирной безопасности и что нападение в нашем уголке света - это преступление мирового масштаба.
Мы благодарны всем своим партнерам, непоколебимо стоявшим рядом с нами. Мы испытываем к Эстонии глубокую благодарность за вашу огромную политическую, военную, гуманитарную и финансовую поддержку. Эстония стала первым государством, на уровне парламента признавшим преступления России в Украине геноцидом; одним из первых государств, определивших российский режим как террористический, и первым государством, на практике приступившим к работам по восстановлению в Житомирской области. Эстония твердо поддержала членство Украины в ЕС и НАТО. Мы никогда не забудем это.
Настало время нацелиться на победу Украины и вместе работать в этом направлении, а не рассматривать преждевременные мирные соглашения с Россией. Москва не изменила свои ультиматумы и не готова в настоящий момент к серьезным переговорам. Ee заявления служат лишь прикрытием для продолжения агрессии.
Настоящий мир принесла бы только победа Украины. Эта цель совершенно достижима, и мы доказали это осенью в ходе успешных контрнаступлений на Харьков и Херсон. Победа Украины - это также победа Европы и Запада. Она восстановит мир и безопасность на нашем континенте на ближайшие десятилетия. Кроме того, она обеспечит долгосрочную международную стабильность, так как продемонстрирует, что в 21-м веке агрессия не является эффективным инструментом для достижения целей.
Президент Владимир Зеленский представил состоящую из десяти пунктов мирную программу по прекращению войны России в Украине в своей виртуальной речи 15 ноября перед руководителями Большой двадцатки. Разрешите мне напомнить, что формула мира включает в себя десять пунктов: от ядерной безопасности до восстановления территориальной целостности нашего государства, а также от энергетической безопасности до возвращения всех удерживаемых на территории России военнопленных и депортированных.
Это стало теперь одной из ключевых задач для нашей страны: привлечь весь мир к конкретному выполнению пунктов этой программы. Мы должны вернуть флаг Украины во все украинские города и села, должны гарантировать реальную ответственность террористического государства за войну, а также обеспечить защищенность украинцев всех поколений после конца войны.
Для достижения победы Украины мы по-прежнему нуждаемся в поддержке своих международных партнеров. Она включает в себя оборонную помощь - тяжелое вооружение НАТО, системы ПВО, танки, вооружение для артиллерии, - усиление изоляции России, финансовую поддержку и экстренную помощь для восстановления энергосистем, поврежденных в результате российских атак.
Мы должны продолжить санкционное давление на Российскую Федерацию, в том числе вводить вторичные санкции для третьих стран, заключающих сделки с российским государственным и частным секторами, как предложила экспертная группа Ермака-Макфола по антироссийским санкциям. Вторичные санкции увеличили бы вероятность того, что будут соблюдаться уже введенные санкции, что повысит их достоверность и силу. Поддержка Украины - это не благотворительность. Помогая Украине, европейские партнеры помогают и самим себе. Они инвестируют в долгосрочную безопасность и стабильность в Европе.
Мы очень ценим решение Эстонии присоединиться к осуществлению инициированной нашей страной международной гуманитарной программы "Зерно из Украины". Украина была и остается добросовестным гарантом мировой продуктовой безопасности. Это еще раз подтверждает, что наша инициатива успешно запущена. Собранные нами средства позволяют нам значительно повысить продовольственную обеспеченность в странах Африки и Азии, больше всего страдающих от голода, уменьшить продуктовый кризис и спасти миллионы человеческих жизней.
Мы очень благодарны правительству и народу Эстонии за то, что в Эстонии приняли более 64000 украинских беженцев. Вы - крошечное государство с большим сердцем. У меня была возможность посетить многих из них во время моего последнего визита в Таллинн, и все они чувствуют себя здесь как дома. Особую благодарность хотелось бы выразить за открытие в Таллинне двух средних школ для украинских детей - это большой шаг в деле удовлетворения образовательных потребностей украинцев в Эстонии.
Для восстановления справедливости нужно призвать Россию к ответственности за ее политику геноцида. Мы благодарны за то, что Эстония поддерживает создание специального трибунала для расследования преступной агрессии Российской Федерации против украинского государства. Только создание специального трибунала для расследования преступной агрессии Российской Федерации против украинского государства сделает возможными восстановление справедливости и наказание всех виновных.
В ходе полномасштабной войны России против нашего государства совершено более 48000 военных преступлений и убито более 8000 гражданских лиц, в том числе около 400 детей. Уничтожено 46000 домов и тысячи объектов гражданской инфраструктуры, в том числе около 1400 детских учреждений. В принудительном порядке из страны вывезено около 11000 молодых украинцев. Настигшие нас ужасы войны огромны. Президент Украины очень ясно сказал, что привлечение России к ответственности - это ключевой элемент достижения международного мира и безопасности.
Я уверен, что в трудные времена нет другой возможности решить мировые проблемы, как объединиться. Вместе мы преодолеем все трудности и обеспечим восстановление мира в Украине, Европе и во всем мире. Украинцы испытывают огромную боль, и никто не хочет мира больше, чем мы. Но мы также знаем, что подобные войны должны заканчиваться победой добра над злом. Давайте же вместе работать во имя достижения этой цели.
У России все еще есть ракеты и более мощная артиллерия, но у нас есть нечто такое, чего у оккупанта нет и никогда быть не может. Мы защищаем свой дом - и это дает нам самую сильную мотивацию из всех возможных. Мы сражаемся за свободу Украины и всей Европы. Это объединяет весь мир вокруг Украины.
Большое спасибо эстонскому народу за поддержку!
Россия в нынешнем году в ходе агрессивной войны в Украине:
- совершила более 48000 военных преступлений
- убила более 8000 гражданских лиц, в том числе около 400 детей
- уничтожила 46000 домов и тысячи объектов гражданской инфраструктуры, в том числе около 1400 детских учреждений
- в принудительном порядке вывезла из страны около 11000 молодых украинцев