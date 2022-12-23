ПАРЛАМЕНТ ⟩ Александр Корниенко: Победа Украины восстановит мир в Европе на десятилетия вперед

Мы очень благодарны правительству и народу Эстонии за то, что в Эстонии приняли более 64000 украинских беженцев. Вы - крошечное государство с большим сердцем. У меня была возможность посетить многих из них во время моего последнего визита в Таллинн, и все они чувствуют себя здесь как дома. Особую благодарность хотелось бы выразить за открытие в Таллинне двух средних школ для украинских детей - это большой шаг в деле удовлетворения образовательных потребностей украинцев в Эстонии.

Для восстановления справедливости нужно призвать Россию к ответственности за ее политику геноцида. Мы благодарны за то, что Эстония поддерживает создание специального трибунала для расследования преступной агрессии Российской Федерации против украинского государства. Только создание специального трибунала для расследования преступной агрессии Российской Федерации против украинского государства сделает возможными восстановление справедливости и наказание всех виновных.

В ходе полномасштабной войны России против нашего государства совершено более 48000 военных преступлений и убито более 8000 гражданских лиц, в том числе около 400 детей. Уничтожено 46000 домов и тысячи объектов гражданской инфраструктуры, в том числе около 1400 детских учреждений. В принудительном порядке из страны вывезено около 11000 молодых украинцев. Настигшие нас ужасы войны огромны. Президент Украины очень ясно сказал, что привлечение России к ответственности - это ключевой элемент достижения международного мира и безопасности.