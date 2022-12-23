ПЕРЕХОД НА ЭСТОНСКИЙ ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ ⟩ Часто задаваемые вопросы

Когда учителям проходить повышение квалификации или переподготовку, если они и так работают с очень высокой нагрузкой?

Использование слова "переподготовка" неуместно. Учителям не нужно переучиваться, им нужно обновить свои языковые навыки. Владение эстонским языком необходимо для того, чтобы иметь возможность вести преподавательскую деятельность на эстонском языке.

Согласно Закону о трудовом договоре, работники обязаны участвовать в обучении для развития своих знаний и навыков. Участие в обучении в значительной степени зависит от организации работы в школе. Например, учитель, прошедший курс обучения, может поделиться своим опытом и материалами с коллегами во время внутришкольного обучения.

Может ли случиться так, что хороших учителей-предметников, недостаточно знающих государственный язык, заменят эстонцы со средним образованием?

С учетом того, что требуется также и педагогическая компетентность, безусловно, невозможна замена учителей-предметников, не владеющих эстонским языком на необходимом уровне, теми, кто владеет языком без профессиональных навыков.

Ответственность за оценку квалификации и компетентности учителя несет руководитель школы. Если в школе работает очень хороший учитель-предметник, чьи знания эстонского языка недостаточны, то для начала его можно направить на языковые курсы, чтобы он повысил свой уровень владения языком.