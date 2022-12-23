Основная цель перехода на эстонский язык обучения - предоставить всем детям в Эстонии, независимо от их родного языка, возможность получить качественное образование на эстонском языке, которое способствует формированию эстонской государственной идентичности, укрепляет сплоченность общества и уменьшает образовательную и социально-экономическую сегрегацию. Конечно, в этом заинтересованы и сами учащиеся. Эстоноязычное образовательное пространство обеспечит лучшие возможности для получения дальнейшего образования и достижения успеха на рынке труда, а также поможет жителям Эстонии находиться в едином информационном и ценностном пространстве. На веб-странице Министерства образования и науки можно найти большое количество вопросов и ответов на тему перехода.
ПЕРЕХОД НА ЭСТОНСКИЙ ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ ⟩ Часто задаваемые вопросы
Что сделает министерство для обеспечения школ необходимыми учителями, владеющими эстонским языком?
В связи с переходом на эстонский язык обучения потребность в учителях будет возрастать постепенно. Сейчас есть еще два года на подготовку. Переход начнется в 2024/2025 учебном году в 1-х и 4-х классах, т.е. одновременно в двух классах. Поэтому крайне важно, чтобы потребности классов, подлежащих переходу, были учтены в первую очередь и продолжали учитываться в каждом последующем учебном году.
Общее повышение минимальной заработной платы учителей до 1749 евро с 2023 года будет способствовать их наличию на рынке труда. Более того, в Ида-Вирумаа, где проблема стоит наиболее остро, мы реализуем региональные меры - увеличение в 1,3 раза подъемного пособия, увеличение в 1,3 раза минимальной зарплаты воспитателей детских садов и увеличение в 1,5 раза минимальной зарплаты учителей школ.
Мы увеличим количество мест на курсах подготовки учителей на 342. Для заполнения учебных мест также планируется установить целевые стипендии студентам, чтобы они могли закончить обучение и приступить к профессиональной деятельности. Помимо курсов подготовки учителей, необходимо повысить гибкость в предоставлении знаний и навыков, необходимых для работы учителем. С этой целью в ближайший год в сотрудничестве с университетами будут разработаны разные программы микростепеней.
На каких учителей будет распространяться надбавка к зарплате и будут ли какие-либо дополнительные условия?
Надбавка к зарплате будет распространяться на всех учителей, преподающих на эстонском языке в Ида-Вирумаа и обладающих необходимым уровнем владения языком. Она предназначена как для тех, кто уже преподает в регионе на эстонском языке, так и для тех, кто готов отправиться туда работать.
В Таллинне и Харьюмаа вызов аналогичный, но есть важные отличия. Например, по данным Языкового департамента, в Ида-Вирумаа насчитывается более 1500 работников сферы образования, не отвечающих уровню владения языком, а в Харьюмаа - более 600. Учитывая региональные человеческие ресурсы, решить ситуацию в Ида-Вирумаа гораздо сложнее. Кроме того, в Ида-Вирумаа труднее обеспечить эстоноязычную среду и участвовать, например, во внешкольном образовании на эстонском языке, что также оказывает большое влияние на развитие языковых навыков. Более того, люди, которые хотят внести свой вклад в эту сферу в Ида-Вирумаа, могут столкнуться с потребностью в переезде, изменениями в личной жизни, поэтому должны быть покрыты расходы, связанные со сменой жилья, или, например, также рост транспортных расходов.
Применяется ли надбавка также к преподавателям иностранных языков?
Да, с сентября 2023 года учителя иностранных языков, преподающие в Ида-Вирумаа, уровень владения языком которых соответствует требованиям, также будут иметь право на доплату.
Что делать человеку с высшим образованием и чувством миссии, но без педагогической подготовки, который хочет стать учителем?
Для работы в дошкольном образовании требуется высшее образование и педагогические компетенции; для работы в общеобразовательной школе - степень магистра или эквивалентная ей квалификация и профессия педагога. Квалификационными требованиями для преподавателей предметов по выбору в основной школе или учебного курса по выбору в гимназии являются высшее образование и педагогические компетенции. Также требуется знание эстонского языка.
Существуют различные способы получения педагогических компетенций, необходимых для работы в школе. Поскольку эти компетенции оцениваются руководителем школы, для начала стоит связаться со школой, в которой вы хотите работать.
Таллиннский университет и Тартуский университет с целью поддержки начинающих учителей разработали программы профессионального года для начинающих учителей детских садов, общеобразовательных школ и профессионально-технических училищ. В Таллиннском университете - "Профессиональный год для начинающих учителей", в Тартуском университете - "Программа поддержки начинающих учителей".
Начинающие или уже работающие учителя, имеющие по крайней мере степень магистра или эквивалентный уровень образования, у которых нет педагогической подготовки, могут пройти педагогические курсы, предлагаемые как Таллиннским, так и Тартуским университетом.
В следующем учебном году совместно с университетами мы планируем возможность обучения по программам микростепеней для получения степени магистра по учебной программе подготовки учителей или для повышения педагогических компетенций. Обучение по программе микростепеней помогает максимально гибко связать трудовую жизнь и обучение, а также дает возможность сосредоточиться именно на том, что нужно конкретному учителю.
Что станет с учителями, которые не смогут довести свои языковые навыки до необходимого уровня?
Для работников сферы образования уже долгое время действовало требование владения эстонским языком на уровне В2 или С1, в зависимости от того, на какой должности они работают или на каком языке преподают.
С учителями, знание государственного языка которых не соответствует требуемому уровню, можно заключать трудовые договоры сроком на один год. Учителя, владеющие эстонским языком на уровне B2, могут продолжать преподавать предметы на русском языке в классах, которые еще не перешли на эстонский язык обучения. Мы надеемся, что многие из них смогут довести свои языковые навыки до необходимого уровня и продолжить вносить вклад в образование в качестве учителей.
Когда учителям проходить повышение квалификации или переподготовку, если они и так работают с очень высокой нагрузкой?
Использование слова "переподготовка" неуместно. Учителям не нужно переучиваться, им нужно обновить свои языковые навыки. Владение эстонским языком необходимо для того, чтобы иметь возможность вести преподавательскую деятельность на эстонском языке.
Согласно Закону о трудовом договоре, работники обязаны участвовать в обучении для развития своих знаний и навыков. Участие в обучении в значительной степени зависит от организации работы в школе. Например, учитель, прошедший курс обучения, может поделиться своим опытом и материалами с коллегами во время внутришкольного обучения.
Может ли случиться так, что хороших учителей-предметников, недостаточно знающих государственный язык, заменят эстонцы со средним образованием?
С учетом того, что требуется также и педагогическая компетентность, безусловно, невозможна замена учителей-предметников, не владеющих эстонским языком на необходимом уровне, теми, кто владеет языком без профессиональных навыков.
Ответственность за оценку квалификации и компетентности учителя несет руководитель школы. Если в школе работает очень хороший учитель-предметник, чьи знания эстонского языка недостаточны, то для начала его можно направить на языковые курсы, чтобы он повысил свой уровень владения языком.
Законопроект действительно устанавливает среднее образование как минимальный уровень образования для тех, кого принимают на работу на основании срочного трудового договора. Как правило, люди с высшим образованием работают в школе и на основании срочного трудового договора.
Планируется ли урегулировать вопрос о том, сколько раз можно заключать трудовой договор сроком на один год с учителем, знание языка которого не соответствует требованиям?
Это можно взвесить, поскольку в Законе о профессиональных учебных заведениях есть аналогичное ограничение (ч. 10 ст. 39 гласит, что учитель может в течение трех лет преподавать по специальности или в области обучения, для преподавания по которой у него отсутствует необходимая квалификация, если он приступил к получению необходимой квалификации).
Однако, возможно, это не самая необходимая мера. Важнее предложить те меры, которые действительно помогут найти учителей для школ на замену учителям, работающим на основании срочного трудового договора, если последние не прилагают усилий, чтобы соответствовать квалификационным требованиям.
На основании чего директор школы может переоформить рабочий договор учителя на срочный договор?
Трудовые договоры не переоформляются. Учитель, заключивший срочный договор, должен также владеть эстонским языком. Мы не можем перейти на эстоноязычное обучение в ситуации, когда в школах преподают люди, не владеющие эстонским языком.
Требование о знании эстонского языка прописано в постановлении правительства от 2011 года, согласно которому учителя должны владеть эстонским языком на уровне не ниже B2, если они преподают свой предмет на другом языке (например, русском), и на уровне не ниже C1, если они преподают эстонский язык как предмет или свой предмет на эстонском языке.
В школах переход начнется в 1-х и 4-х классах, но как именно?
В 2024/2025 учебном году ученики 1-х классов всех школ Эстонии начнут учебную работу полностью на эстонском языке и на основе единых учебных программ. Ученики 4-х классов также начнут изучать все предметы полностью на эстонском языке. Однако язык обучения предыдущего учебного года определит методику преподавания как эстонского языка, так и предметов на эстонском языке. Школы, языком обучения в которых был русский язык, а эстонский язык на этапе начальной школы преподавался только в рамках установленного минимального количества уроков, определенно нуждаются в большей методической поддержке и консультациях во время перехода. С другой стороны, для школ, использовавших методику языкового погружения, переход на эстоноязычное обучение означает прежде всего увеличение объема предметов, преподаваемых на эстонском языке. Можно также применить опыт программы языкового погружения в существующих школах с русским языком обучения. В то же время школам предлагает поддержку сеть консультантов учебных заведений в сфере языка Департамента по делам образования и молодежи, которые консультируют учителей, школьные коллективы и администрацию по вопросам обучения детей, домашний язык которых отличается от эстонского.
В ходе разработки государственной учебной программы - для поддержки плавного перехода на эстонский язык обучения в русскоязычных классах - с осени 2023 года на всех школьных этапах будет увеличено количество еженедельных уроков эстонского языка как второго языка. Более того, наряду с государственными учебными программами будут составлены документы с методическими рекомендациями, описывающими различные возможности освоения конкретного предмета.
Гибкость государственных учебных программ позволяет школам принимать собственные решения в отношении учебных программ и расписания, в вопросах о том, как действовать во время перехода и как распределять нагрузку в течение учебного года по урокам эстонского языка и урокам на эстонском языке преподавания в переходных классах. Чтобы проще адаптироваться к обучению на эстонском языке в переходных классах, рекомендуется начинать учебный год с большего объема изучения эстонского языка и уделять меньше внимания предметам, требующим более глубокого владения языком.
До реализации перехода осталось два учебных года, в течение которых каждая школа может подумать о том, как справиться с изменениями и с чего начать. В то же время государство уже предлагает существенную поддержку в виде обучения, пособий и консультаций.
Что будет представлять собой переход в детских садах?
Переход на образовательную и воспитательную работу на эстонском языке должен произойти к 1 сентября 2024 году. Учебная и воспитательная работа в детском саду будет вестись только на эстонском языке. Цель состоит в том, чтобы и дети, чей домашний язык не является эстонским, имели возможность получить дошкольное образование на эстонском языке на уровне, обеспечивающем достаточные языковые навыки для жизни в эстоноязычной среде, а также могли продолжить свое образование на эстонском языке и интегрироваться в эстонское культурное и ценностное пространство.
В детском саду изучение эстонского языка осуществляется методом языкового погружения, который сочетает изучение языка с другими видами деятельности или предполагает отдельные языковые занятия. Переход поддерживается программой обучения и мотивации педагогов, а целью по-прежнему остается повышение общей заработной платы учителей.