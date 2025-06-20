Летом опасность отравления возрастает: ребенок не видит разницы между конфетой и таблеткой

Лето приносит с собой много поездок, походов в гости и садовых вечеринок, но, к сожалению, также и увеличение случаев отравления у маленьких детей. На инфолинию по вопросам отравлений 16662 каждый год поступает все больше звонков с такими проблемами.
В прошлом году более 100 маленьких детей в Эстонии нуждались в стационарном лечении из-за отравления, и инфолиния предоставила консультации по более чем 1400 случаям, связанным с детьми в возрасте до четырех лет.
Хотя количество отравлений у маленьких детей, которым потребовалось стационарное лечение, за последние годы сократилось, рост количества обращений на инфолинию 16662 показывает, что работа по повышению осведомленности и профилактике по-прежнему необходима. "Причины большинства отравлений часто просты и связаны с человеческими ошибками: перепутаны лекарства, химикаты оставлены в доступном месте или ребенок положил в рот оброненную никотиновую подушечку", - объясняет Маре Одер, руководитель отдела информации об отравлениях Департамента здоровья.
Ребенок не может отличить цветную конфету от опасных лекарств
Маленькие дети познают мир с помощью своих чувств - они трогают, пробуют на вкус и кладут в рот почти все, что попадется им под руку. "Хотя заботливые родители, как мы надеемся, держат дома все опасные вещества вне досягаемости детей, на садовой вечеринке, в поездке, в лагере или в доме бабушки и дедушки ситуация может выйти из-под их контроля", - описывает Одер.
Когда люди отправляются в гости или сами принимают гостей, дети окружены множеством новых и интересных вещей, в то время как взрослые часто отвлекаются. Также стоит помнить, что при визите с маленьким ребенком безопасность дома приглашающей стороны может быть не адаптирована для ребенка этого возраста. Это особенно актуально, если в приглашающей семье только взрослые или дети уже в старшем возрасте. Опасными могут оказаться бутылки с химикатами под раковиной или рядом с грилем, содержимое сумочки взрослого и разноцветные таблетки, оставленные в углу шкафа. "Ребенок не может отличить вкусную конфету от опасного для жизни лекарства, а прохладительный напиток - от едкого химиката", - объясняет Одер.
Поскольку малыши без разбора тянут в рот все, что попадется им под руку, то причиной серьезного отравления могут стать для них и оброненная никотиновая подушечка, случайно упавшая таблетка или дезинфицирующее средство для рук и средство от комаров, оставленные на краю полки.
Для того чтобы предотвратить несчастный случай, недостаточно просто убрать опасные предметы и вещества из поля зрения детей. "Они учатся у своих родителей открывать защитные крышки и часто у них это получается лучше, - напоминает Одер. - Чтобы предотвратить несчастные случаи, стоит уделить время и договориться всей компанией о том, как правильно хранить опасные вещества, обеспечивая безопасность детей. Безопасность детей должна быть общей ответственностью всех взрослых в компании", - подчеркивает Одер.
Лекарства собирайте для ребенка вместе с инструкциями
Когда вы собираете ребенка в поездку в гости, в сельскую местность в гости к бабушке и дедушке или в летний лагерь, к его личным лекарствам необходимо приложить и точные инструкции по их приему.
Важно, чтобы лекарства каждого ребенка хранились отдельно и были четко промаркированы. "Например, медсестры, работающие на инфолинии по отравлениям, помогли раскрыть случай, когда бабушка случайно дала своей внучке ее собственное лекарство, потому что эти таблетки выглядели одинаково и хранились в той же упаковке, - приводит пример Одер. - Такие человеческие, но опасные ошибки можно предотвратить - просмотрите лекарства с ответственным взрослым принимающей стороны, обсудите с ним принципы их безопасного хранения и, если возможно, проведите вместе их прием".
В случае несчастного случая важна быстро и правильно оказанная первая помощь
В случае отравления или подозрения на отравление не ждите появления симптомов, а немедленно позвоните на инфолинию по отравлениям по телефону 16662. Инфолиния предоставляет консультации на эстонском, английском и русском языках круглосуточно.
Чтобы разбавить проглоченное отравляющее вещество, дайте пострадавшему выпить небольшими глотками чистую негазированную воду. Ни в коем случае не вызывайте рвоту у пострадавшего - это может принести больше вреда, чем пользы. Если ядовитое вещество попало на кожу или в глаза, промойте их большим количеством прохладной воды в течение не менее 15 минут.
Дополнительную информацию можно найти на интернет-сайте www.16662.ee.