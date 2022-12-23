Десять месяцев длится полномасштабная война, которую Российская Федерация ведет на территории Украины. В результате ракетных ударов и боевых действий в Украине разрушаются города, инфраструктура, погибают мирные жители. Война стала причиной бегства из Украины миллионов людей, которые надеются найти для себя безопасное место, где не будут слышать постоянные сигналы воздушной тревоги. Казалось бы, к происходящему нельзя относиться двояко, но отношение к этой войне в том числе зависит от того, какую информацию потребляют те, кого она касается косвенно, а не напрямую.
Марианна Макарова: Отношение к войне в Украине напрямую зависит от картины потребляемых СМИ
Одно из наиболее заметных последствий агрессии Российской Федерации против Украины - поток военных беженцев. Как правило, это женщины и дети, которые нуждаются в убежище и лелеют надежду вернуться на родину в Украину. Согласно данным исследования UNHCR, проведенного среди десятков тысяч прибывших в соседние с Украиной страны беженцев, 81% надеются когда-нибудь вернуться домой. Аналогичная ситуация и в Эстонии.
Общество готово поддерживать военных беженцев
Общество Эстонии готово принимать и поддерживать военных беженцев из Украины. Это подтверждается данными исследовательской фирмы "Turu-Uuringute AS", которая по заказу Государственной канцелярии Эстонии регулярно проводит опросы общественного мнения.
Опросы проводятся, чтобы узнать мнение жителей Эстонии по разным актуальным темам, в том числе и о войне в Украине. Согласно ноябрьским данным, готовность поддержать прием военных беженцев из Украины остается очень высокой. В среднем 71% населения поддерживает прием бегущих от войны (в марте 2022 года свою поддержку выражали 77%, в апреле - 81% населения страны).
Сильнее всего поддержка среди эстонцев - 80%, среди жителей других национальностей прием беженцев поддерживают чуть больше половины. Не сильно отличаются данные и среди русскоязычных жителей северо-востока Эстонии, где готовность поддержать бегущих от войны выражают 44%.
Отношение к войне зависит от СМИ
Очевидно, что цифры различаются. Но данные все того же исследования объясняют это различие. Готовность поддержать прием военных беженцев из Украины очень сильно зависит от того, из каких источников человек получает информацию о войне и каким источникам информации доверяет.
К примеру, 85% из тех, кто доверяет информации о войне в Украине, получаемой из эстонских газет или посредством эстонского телевидения на эстонском или русском языке, поддерживают прием военных беженцев из Украины. Для сравнения: среди тех, кто в первую очередь доверяет каналам Российской Федерации, принимать беженцев готовы только 29%.
Причем разница в цифрах сохранится, даже если исключить из уравнения эстонцев и сравнить цифры готовности поддержки только среди русскоязычных жителей Эстонии. 76% русскоязычных жителей Эстонии, которые смотрят и доверяют эстонским средствам массовой информации, готовы поддерживать беженцев. А вот среди потребителей российских медиа поддержать беженцев готовы лишь 25%.
Это различие лишний раз подтверждает, насколько сильное влияние сегодня медиа оказывают на мнение людей и на их восприятие происходящих в мире событий, в частности войны в Украине.
3 МЫСЛИ
- Если в начале февраля 40% русскоязычных жителей нашей страны доверяли информации о войне, полученной из российских медиа, то к ноябрю уровень доверия упал почти вдвое, до 22%.
- Целью российской военной пропаганды является оправдать войну и те ужасы и смерть, которые она несет.
- Нам нужно вместе смотреть в общее будущее и развивать общее инфопространство.
Безусловно, готов человек поддерживать беженцев или нет, далеко не единственный вопрос, мнение о котором формируется благодаря СМИ. От потребляемых источников информации зависят отношение к самой войне и понимание ее первопричин. Как правило, мнение людей по этим вопросам совпадают с той картиной, которую им предлагают средства массовой информации.
Доверие к российским каналам стабильно падает
Из данных исследования видно, что жителям Эстонии важно получать объективную информацию о войне в Украине. Уже к осени текущего года стало ясно, что доверие к российским медиаканалам неуклонно падает. Падение доверия продолжается и по сей день. Если в начале февраля 40% русскоязычных жителей нашей страны доверяли информации о войне, полученной из российских медиа, то к ноябрю уровень доверия упал почти вдвое, до 22%. И здесь жители северо-востока тоже не отличаются от остальных жителей Эстонии. Информации о войне, полученной из СМИ Российской Федерации, доверяет лишь 21%. 34% доверяют эстонским медиаканалам.
Русскоязычные жители Эстонии стали больше доверять украинским источникам (за тот же период уровень доверия к украинским СМИ вырос с 8% до 16%). А эстонским медиаканалам стабильно доверяют 35-40% русскоязычных жителей нашей страны.
Безусловно, эстонцы доверяют местным медиа куда больше (порядка 90% эстонцев доверяют местным СМИ), но, согласно различным мониторингам интеграции, русскоязычные и раньше довольно умеренно доверяли любым источникам информации, ведь нередко получали из них довольно противоречивую информацию. Поэтому в этих цифрах нет ничего необычного.
Вместе смотреть в общее будущее - залог общего благополучия
Война идет сейчас не только в Украине, не менее важна борьба за доверие и мнение, отношение к происходящему, которая происходит в умах и душах каждого из нас. Целью российской военной пропаганды является оправдать войну и те ужасы и смерть, которые она несет. Оправдать нечто, чему, по сути, оправдания нет, а также вбить клин между общинами, в том числе среди жителей Эстонии. Но благодаря мудрости наших жителей до сих пор эти усилия оставались малоэффективными.
Несмотря на некоторые различия во мнениях, - в наиболее важных вопросах, касающихся ценности мира и жизни, мы едины. Чтобы так было и впредь, нам нужно вместе смотреть в общее будущее и развивать общее инфопространство, медиаграмотность и умение анализировать информацию, а также вместе работать над нашим общим эстонским благополучием.