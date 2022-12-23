Марианна Макарова: Отношение к войне в Украине напрямую зависит от картины потребляемых СМИ

Доверие к российским каналам стабильно падает

Из данных исследования видно, что жителям Эстонии важно получать объективную информацию о войне в Украине. Уже к осени текущего года стало ясно, что доверие к российским медиаканалам неуклонно падает. Падение доверия продолжается и по сей день. Если в начале февраля 40% русскоязычных жителей нашей страны доверяли информации о войне, полученной из российских медиа, то к ноябрю уровень доверия упал почти вдвое, до 22%. И здесь жители северо-востока тоже не отличаются от остальных жителей Эстонии. Информации о войне, полученной из СМИ Российской Федерации, доверяет лишь 21%. 34% доверяют эстонским медиаканалам.

Русскоязычные жители Эстонии стали больше доверять украинским источникам (за тот же период уровень доверия к украинским СМИ вырос с 8% до 16%). А эстонским медиаканалам стабильно доверяют 35-40% русскоязычных жителей нашей страны.

Безусловно, эстонцы доверяют местным медиа куда больше (порядка 90% эстонцев доверяют местным СМИ), но, согласно различным мониторингам интеграции, русскоязычные и раньше довольно умеренно доверяли любым источникам информации, ведь нередко получали из них довольно противоречивую информацию. Поэтому в этих цифрах нет ничего необычного.

Вместе смотреть в общее будущее - залог общего благополучия

Война идет сейчас не только в Украине, не менее важна борьба за доверие и мнение, отношение к происходящему, которая происходит в умах и душах каждого из нас. Целью российской военной пропаганды является оправдать войну и те ужасы и смерть, которые она несет. Оправдать нечто, чему, по сути, оправдания нет, а также вбить клин между общинами, в том числе среди жителей Эстонии. Но благодаря мудрости наших жителей до сих пор эти усилия оставались малоэффективными.