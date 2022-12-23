Юлия Ауг: "История Нарвы начинается для меня с фотографии моей эстонской бабушки"

Юлия Ауг: "Человека возмущает, по сути дела, безобидное слово, которое даже целиком не было написано на афише, было заменено двумя точками и сохранились только заглавные буквы. А вот слово "война" этого человека почему-то не возмущает".

Мы со всеми с ними поддерживаем связь, но с кем-то ближе, с кем-то не каждый день. Сейчас такой момент наступил, когда очень много сил уходит на то, чтобы пережить холод, отключение энергии, отключения света, отключения тепла. Огромное количество физических и душевных сил на это уходит.

Поддержка - она разная нужна. Но я сейчас спектакля делать на эту тему не буду.

"В XXI веке слово "война" в принципе должно возмущать"

- Из-за спектакля "Х** войне" некая часть нарвитян обвинила вас в том, что вы принесли открытый мат, нецензурные выражения на улицы Нарвы. Но это ведь не ваше выражение. Эта чья-то цитата.

- Это очень многих выражение. Это вообще идиома на самом деле, которую используют все с начала двухтысячных годов, и она использовалась по отношению к разным войнам. Конкретно в моем спектакле его постоянно использует один из персонажей, точнее, мой друг, который стал персонажем спектакля. Вот он все время использует это выражение, но не только. Он просто один из конкретных персонажей спектакля, который использует это выражение в своих документальных текстах.

- Можно ли сказать, что негативное отношение к таким спектаклям связано с тем, что образование у человека немножко хромает или даже сильно хромает?

- Мне кажется, что это имеет отношение не столько к образованию, столько к широте взглядов. Это имеет отношение к человеческому ханжеству, когда человека возмущает, по сути дела, безобидное слово, которое даже целиком не было написано на афише, было заменено двумя точками и сохранились только заглавные буквы. А вот слово "война" этого человека почему-то не возмущает. Хотя мне кажется, что именно это слово должно по-настоящему возмущать.

Мне кажется, что в XXI веке слово "война" в принципе должно возмущать. То есть уже не должно было быть этой войны. Кстати, моя мама, которой 92 года, говорит точно так же. Она говорит, что этого нельзя было допустить, нельзя было допустить войну. Войны не должно было быть.

- Европа думала так же после окончания Второй мировой войны. Но в 90-е годы прошлого столетия начались войны на Балканах, которые не менее страшные были, чем сейчас война в Украине. Просто война в Украине более крупномасштабная, чем война в Боснии или Косово, или в Хорватии. Наверное, мы не можем избежать войн. Или вы все-таки думаете, что можно избежать войны?

- Мне кажется, что надо все делать для того, чтобы избежать войны. Естественно, если она уже началась, нужно делать все для того, чтобы избежать как можно большего количества жертв среди мирного населения. Не должны гибнуть дети, не должны быть искалеченными. Дети не должны страдать и взрослые не должны. Это бесчеловечно.

- Да. Спектакль, о котором мы сейчас говорим, он не только в Нарве был представлен публике и не только в Эстонии его показали. Его показали и в Брюсселе. А где еще?

- Его показали в Румынии, в Финляндии, еще где-то. Я просто не всегда со спектаклем была. Я ездила в Воронеж, у меня там была работа, потом у меня были съемки.

- А как приняли люди этот спектакль? И в Брюсселе, и в Румынии. Это ведь очень разная публика.

- Хорошо приняли в Брюсселе. Люди плакали. В Румынии меня как раз не было, я не видела, но мне говорили, что хорошо приняли. В Финляндии тоже очень хорошо.

- Я думаю, что и в Нарве люди плакали.

- Плакали и плакали. Некоторым людям даже плохо было просто физически, некоторых от ужаса даже тошнило. Ко мне подошла женщина, которая сказала, что ей стало физически плохо. Настолько больно было.