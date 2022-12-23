Юлия Ауг: "История Нарвы начинается для меня с фотографии моей эстонской бабушки"

Юлия Ауг - актриса и режиссер, которая в этом году связала свою работу с родным городом Нарвой и с Нарвским театральным центром "Vaba Lava". Две ее постановки вызвали ажиотаж - как восторги, так и ненависть. Это касается как спектакля "Х** войне", так и "Нарва - город, который мы потеряли". Впрочем, таким и должен быть хороший театр. Кому нужно творчество, к которому все относятся с понимающей и одобряющей улыбкой, но которое на самом деле всем безразлично. К спектаклям Юлии Ауг безразличного отношения быть не может.
- Юлия, как сложились ваши отношения с Нарвой? Вы вернулись в этот город или все же нет?
- Так я не уезжала. Чего мне возвращаться?
- То есть вы - коренная нарвитянка и всю жизнь жили в Нарве? Несмотря на то, что вы были и в России, и в других местах далеко от Эстонии?
- У меня здесь мама, у меня здесь квартира. Вы сейчас - как российский пропагандист, задавая мне такой вопрос. Мне российские пропагандисты такие вопросы задают. Они спрашивают, на каких основаниях я уехала. Я задам им ответный вопрос: а кто вам сказал, что я уехала? Я всю свою жизнь жила в Нарве. У меня мама в Нарве живет. С каких это пор вы решили, что я уехала?
- Ну вот, это очень хорошо. Я сейчас думаю - обидеться на это или нет? То есть я, конечно, не собираюсь быть российским пропагандистом. А, кстати, как вообще ваши отношения с российскими пропагандистами? Как они на вас влияют?
- Сейчас уже никак. Довольно долгое время они очень сильно меня преследовали. Особенно некий Михаил Шахназаров. Он там чуть ли не каждый выпуск программы на своем канале все время обо мне говорил, практически следил за каждым моим шагом. Сейчас они от меня отстали. Надеюсь, что так и будет.
- Как вам удалось сделать так, чтобы они от вас отстали? Это требовало какого-то напряжения или они просто остались там, где они есть?