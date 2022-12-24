ЗИМА / ВЕСНА 2023 ⟩ В ледовом холле Кохтла-Ярве 300 пар коньков - хватает всем

Кохтла-Ярвеский ледовый холл в этом году встречает посетителей обновленным - почти два года здесь реконструировали площадку и полностью заменили крышу, инвестиции составили около четырех миллионов евро. Строительство завершилось весной, и хотя уже с начала лета любители катания могли здесь охладить пыл, но лишь поздней осенью каток в часы массового катания стал таким же многолюдным, как в прежние времена.

- Чем хуже погода, тем больше у нас людей, - довольно констатирует Важа Берелашвили, выдавая очередную пару коньков посетителям.

Важа работает в ледовом холле уже семь лет, но только в этом сезоне стал хозяйничать на складе. С улыбкой признается, что это приятная, но и ответственная работа - триста пар разных размеров должны быть высушены, почищены и заточены.

Всем желающим покататься хватает?

- Такого, чтобы кому-то не нашлось подходящих коньков, пока не случалось, - утверждает он. - Многие приходят со своими коньками, которые иногда просят заточить. Такую услугу тоже оказываем.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Чаще всего стеллажи пустеют, когда школы проводят здесь свои уроки. Самые ходовые размеры - женские 37-39, мужские 42-43.

В воскресный вечер часть полок пустовала, но разочарованных отсутствием коньков нужного размера мы не встретили. Хотя, по словам дежурившего на входе Андрея Паршина, это был не самый многолюдный вечер.

- С каждой неделей катающихся прибавляется, особенно по вечерам, - заметил он. - В Кохтла-Ярве не так много развлечений, особенно для молодежи, поэтому катание на коньках - отличная возможность для проведения досуга. Горожане это ценят - половина приходит с собственными коньками.

Планируют обновить базу

Руководитель Кохтла-Ярвеского спортцентра Михаил Кастрицкий сказал, что в этом году спортцентр приобрел два десятка пар новых коньков на проектные средства.