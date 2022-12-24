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ЗИМА / ВЕСНА 2023 ⟩ В ледовом холле Кохтла-Ярве 300 пар коньков - хватает всем
Рассекать воздух, мчась на коньках, - забава, заряжающая позитивом. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik
Ирина Кивисельг
, журналист
В ледовом холле Кохтла-Ярве 300 пар коньков - хватает всем
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Кохтла-Ярвеский ледовый холл в этом году встречает посетителей обновленным - почти два года здесь реконструировали площадку и полностью заменили крышу, инвестиции составили около четырех миллионов евро. Строительство завершилось весной, и хотя уже с начала лета любители катания могли здесь охладить пыл, но лишь поздней осенью каток в часы массового катания стал таким же многолюдным, как в прежние времена.

- Чем хуже погода, тем больше у нас людей, - довольно констатирует Важа Берелашвили, выдавая очередную пару коньков посетителям.

Важа работает в ледовом холле уже семь лет, но только в этом сезоне стал хозяйничать на складе. С улыбкой признается, что это приятная, но и ответственная работа - триста пар разных размеров должны быть высушены, почищены и заточены.

Всем желающим покататься хватает?

- Такого, чтобы кому-то не нашлось подходящих коньков, пока не случалось, - утверждает он. - Многие приходят со своими коньками, которые иногда просят заточить. Такую услугу тоже оказываем. 

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Чаще всего стеллажи пустеют, когда школы проводят здесь свои уроки. Самые ходовые размеры - женские 37-39, мужские 42-43.

В воскресный вечер часть полок пустовала, но разочарованных отсутствием коньков нужного размера мы не встретили. Хотя, по словам дежурившего на входе Андрея Паршина, это был не самый многолюдный вечер.

- С каждой неделей катающихся прибавляется, особенно по вечерам, - заметил он. - В Кохтла-Ярве не так много развлечений, особенно для молодежи, поэтому катание на коньках - отличная возможность для проведения досуга. Горожане это ценят - половина приходит с собственными коньками.

Планируют обновить базу

Руководитель Кохтла-Ярвеского спортцентра Михаил Кастрицкий сказал, что в этом году спортцентр приобрел два десятка пар новых коньков на проектные средства.

- В следующем году хотим полностью обновить обувную базу, - поделился он планами. - Большинство коньков использовались уже много лет, изношены, особенно ходовые размеры.

Реновированный ледовый холл теперь открыт круглогодично, но массового катания в июле-августе не проводили. По словам работников, было слишком мало желающих - приходило не больше пяти человек, и открывать площадку было экономически невыгодно.

Зато теперь чуть ли не каждую неделю количество катающихся прибавляется. В утренние часы на катке можно увидеть около полусотни человек, в вечерние - до двухсот и больше. По утрам предпочитают активно развлекаться родители с детьми и пожилые люди, вечерами - в основном взрослая молодежь.

- На каток хожу с двухлетнего возраста, - поделилась студентка Таллиннского университета кохтлаярвеска Ирина Владимирова. - Люблю коньки, потому что это прекрасный вид спортивного досуга - приятное ощущение свободы и даже полета. Катаюсь и на открытых площадках, когда погода позволяет, ну а если нет, то иду одна или с друзьями в ледовый холл. После ремонта здесь очень здорово - как будто стены раздвинули и потолок выше, стало много света. Отличная музыка. Что еще надо для счастья? Скамейки покрасили в светлые тона, мне кажется, что даже удобнее подниматься на трибуны - иногда мы ходим смотреть хоккейные матчи.

Планируют дискотеку и мечтают о кафе

Многие любители катания говорят, что обновление - это прекрасно, но в ледовом холле не хватает бара или кафе. Мечтают о том, чтобы здесь проходили не только хоккейные матчи, но и разные развлекательные мероприятия - шоу, дискотеки, конкурсы...

Михаил Кастрицкий ответил, что обновление ледового холла будет продолжено - еще требуют ремонта две раздевалки, сушилки.

- Мы тоже мечтаем о кафе, надеюсь, в будущем городские власти найдут средства и на это, - поделился он. - Хочется, чтобы здесь проходило больше массовых мероприятий, идеи тоже есть, но, к сожалению, экономические сложности пока не позволяют их реализовать. Планируем вместе с Кохтла-Ярвеским молодежным центром организовать на катке новогоднюю дискотеку в январе. Возможно, клуб фигурного катания "Ice-Way" тоже устроит показательные выступления, а в следующем году постараемся организовать здесь хотя бы один этап чемпионата Эстонии по фигурному катанию.

Настроение на высоте!
Настроение на высоте! Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik
  • Массовое катание возможно 4 часа в неделю: по субботам и воскресеньям с 11 до 12 часов, с 19 до 20 часов 
  • Стоимость сеанса: 5 евро - полный билет, 4 евро - льготный для детей и пенсионеров
  • Абонемент на 8 катаний для взрослых - 32 евро, для детей и пенсионеров - 25 евро
  • Прокат или заточка коньков - 2 евро
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