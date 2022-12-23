МОК: бокс может быть исключен из программы Олимпийских игр в Париже из-за связей с Россией

Предупреждение МОК связано с принятым в декабре решением IBA продлить спонсорский договор с российским "Газпромом". Кроме того, федерация не разрешила Борису ван дер Ворсту выставить свою кандидатуру на выборах главы IBA против ее нынешнего президента Умара Кремлева вопреки решению Спортивного арбитражного суда (CAS), а также снова допустила российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях, которые проводятся под ее эгидой.

"IBA не хочет замечать проблемы. Напротив, продленный спонсорский договор с "Газпромом" усугубляет озабоченности, на которые МОК последовательно указывал с 2019 года", - говорится в распространенном в четверг заявлении Международного олимпийского комитета.

"Сообщение [о продлении договора с "Газпромом"] подтверждает, что IBA по-прежнему зависит от фирмы, которая почти полностью контролируется российским правительством. Кроме того, недавнее решение CAS привело не к выборам президента [IBA], а к голосованию не проводить такие выборы. МОК должен учесть все это при принятии дальнейших решений, которые в свете последних событий могут привести к исключению бокса из Олимпийских игр 2024 года в Париже", - отмечается в заявлении.