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В субботу цена электричества на бирже опустится ниже 12 центов впервые с начала октября

Северное побережье
В субботу цена электричества на бирже опустится ниже 12 центов впервые с начала октября
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Фото: Ilja C. Hendel/© Ilja C. Hendel

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в субботу, 24 декабря, составит 11,46 цента за киловатт-час, пишет rus.err.ee.

По сравнению с пятницей тариф снизится почти в два раза, свидетельствуют данные Nord Pool.

Последний раз биржевая цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне опускалась ниже 12 центов 6 октября.

В Латвии и Литве тариф в субботу будет таким же, как в Эстонии, а в Финляндии - около 8 центов за киловатт-час.

К указанным биржевым тарифам для потребителей добавляется налог с оборота.

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