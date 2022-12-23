Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в субботу, 24 декабря, составит 11,46 цента за киловатт-час, пишет rus.err.ee.
В субботу цена электричества на бирже опустится ниже 12 центов впервые с начала октября
В субботу цена электричества на бирже опустится ниже 12 центов впервые с начала октября
По сравнению с пятницей тариф снизится почти в два раза, свидетельствуют данные Nord Pool.
Последний раз биржевая цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне опускалась ниже 12 центов 6 октября.
В Латвии и Литве тариф в субботу будет таким же, как в Эстонии, а в Финляндии - около 8 центов за киловатт-час.
К указанным биржевым тарифам для потребителей добавляется налог с оборота.