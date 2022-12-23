В субботу цена электричества на бирже опустится ниже 12 центов впервые с начала октября

По сравнению с пятницей тариф снизится почти в два раза, свидетельствуют данные Nord Pool.

Последний раз биржевая цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне опускалась ниже 12 центов 6 октября.

В Латвии и Литве тариф в субботу будет таким же, как в Эстонии, а в Финляндии - около 8 центов за киловатт-час.