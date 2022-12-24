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ЗИМА / ВЕСНА 2023 ⟩ ИДЕЯ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ: В Причудье в гости к Калевипоэгу, старообрядцам и полуверникам
Дом Калевипоэга находится в деревне Кяэпа волости Муствеэ, где герой эпоса проложил борозды, а на дне реки лежит меч богатыря-великана. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
Сирле Соммер-Калда
, журналист
ИДЕЯ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ: В Причудье в гости к Калевипоэгу, старообрядцам и полуверникам
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Посещение Причудья с его несравненной природой можно также запланировать, когда погода благоприятствует деятельности в помещении. В здешних музеях можно окунуться в увлекательный мир старообрядцев и полуверников и возобновить знакомство с Калевипоэгом.

Эстонский национальный эпос на современный лад

Дом Калевипоэга находится в деревне Кяэпа волости Муствеэ, где герой эпоса проложил свои борозды, а на дне реки лежит меч богатыря-великана.

Национальный эпос "Калевипоэг" - это самое переводимое эстонское произведение, а Дом Калевипоэга - лучшее место, где можно узнать историю древнего героя и его приключений. Причем в очень современном ключе, так как дом, построенный местными хуторянами в 1929 году как школьное здание и в котором 72 года работала Саареская основная школа, несколько лет назад подвергся капитальному ремонту. Вместе с тем дом также получил новое содержание. 

В одном из залов музея персонажи эпоса представлены масками, свисающими с потолка.
В одном из залов музея персонажи эпоса представлены масками, свисающими с потолка. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Возможно, что благодаря интерактивной выставке некоторые дети познакомятся с историей Калевипоэга. Потому что, как сказала гид Марит, пересказанный Эно Раудом эпос Фридриха Рейнгольда Крейцвальда больше не по силам многим ученикам основной школы. "Тогда они приходят к нам в музей, смотрят фильм, и все дети понимают, о чем говорит учитель в школе".

Короткометражный фильм о Калевипоэге, который можно посмотреть на борту корабля "Lennuk", был снят анимационной студией "BOP Animation", получившей известность благодаря кукольному фильму "Vanamehe film", режиссером которого также является Микк Мяги. За 21 минуту фильм подытоживает основные события эпоса.

- Фильм реабилитирует Калевипоэга, развенчивает миф о том, что Калевипоэг глуп, жесток, пьяница, насильник и все такое прочее, - сказала заведующая Домом Калевипоэга Анника Орас. - Все эти мифы возникли в народе. Например, в эпосе нет и следа того, будто Калевипоэг изнасиловал Саарепийгу. Саарепийга утопилась потому, что узнала, что Калевипоэг ее брат - старый Калев влюбляться был мастак.

Кто хочет сам в этом убедиться, но не осилит прочитать эпос, может поучаствовать в музейных чтениях. Желающим послушать все от начала до конца стоит рассчитывать на двенадцать часов. "У нас есть два кресла, можно и друга привести с собой. Единственное условие - не заснуть", - пояснила гид. Пока никто не воспользовался этой возможностью, так что можно стать первым. 

Причудская тропа наследия знакомит с культурным разнообразием и диалектами региона

В Причудье появились тропа наследия и карта, которая дает обзор находящихся там музеев и центров культурного наследия, а также достопримечательностей, расположенных в непосредственной близости от них, на разных диалектах.

В течение года проект "PeipsiRing" ("Причудское кольцо") разработал новую тематическую прогулочную тропу, которую журналисты и эксперты по туризму смогли опробовать в ноябре.

Желающие путешествовать самостоятельно могут воспользоваться онлайн-картой, размещенной на сайте Центра сотрудничества Причудья. По карте можно ознакомиться, например, с тропой алутагузеского говора и тропой полуверников, тропами кодавереского говора, говора старообрядцев, языка сету и другими.

Подготовленная вместе с картой передвижная выставка "Языковое богатство Причудья" рассказывает о диалектах причудского края. Информация о пунктах остановки передвижной выставки - на https://ctc.ee/peipsimaa/peipsiveerekeelerikkus. О языковых богатствах Причудья также снят видеоролик, который можно найти на YouTube по ссылке https://youtu.be/LB1TKhULgec. Там же можно и собственным ухом услышать, как звучит то или иное наречие.

- Эстония - очень богатая диалектами страна, где в каждом самом маленьком уголке есть свой особый говор. С одной стороны, на формирование диалектов повлияли естественные границы и пути сообщения. Водоемы, такие как Чудское озеро, скорее, объединяли, а леса и болота разъединяли, - пояснила член правления Центра сотрудничества Причудья Эдери Оясоо.

На берегах Чудского озера жили разные народы, на повседневное общение которых не сильно влияли различия в языке и культуре, но в известной степени это повлияло на развитие региональных диалектов, добавила Оясоо.

- Причудский край функционировал как своеобразная экосистема, к началу 20-го века регион превратился в наполненный жизнью прибрежный район. В прибрежных районах Чудского озера до сих пор говорят на различных региональных языках. Помимо языков выру и сету, на западном побережье можно встретить носителей кодавереского и тормаского говоров. Язык старообрядцев также сохранил свои архаичные специфические черты.

Оясоо привела пример, что и в алутагузеском диалекте, и в тормаском и кодавереском говорах много буквы "ы". "Это потому, что они имеют общую черту с водским языком".

По ее словам, богатство языков стало больше цениться только в последние десятилетия, когда диалекты разных мест исчезают все быстрее. "Некоторые диалекты исчезли, например диалект полуверников. Другие более или менее жизнеспособны, и число носителей может варьироваться от единиц до нескольких тысяч".

Музей Причудья объединяет две темы

В бывшем здании школы, построенном в начале 20-го века, также находится Музей Причудья. Точнее, музей в деревне Казепяэ занял аж два дома, которые стоят рядом у озера. По словам хозяйки Наталии Мяги, этим летом музею исполнилось три года, и все началось с временной экспозиции самоваров.

- У одного местного старьевщика накопилось столько самоваров, что дома стало не хватать места. Он обратился в тогдашнюю волость Казепяэ с пожеланием арендовать какое-нибудь помещение, где мог бы выставить свои самовары, и ему предоставили две комнаты в бывшем здании школы. 

Хозяйка Музея Причудья Наталия Мяги показывает подручник - коврик, на который старообрядцы опираются руками, кланяясь во время молитвы. На заднем плане видна традиционная молитвенная одежда женщин. "В настоящее время такую одежду на службе носят только церковные певчие. Для остальных женщин действуют два твердых правила: должны быть юбка, хотя бы ниже колена, и головной платок. Когда я веду группы в церковь Кюкита, то всегда заранее предупреждаю группу об одежде, но всегда кто-нибудь забывает. Поэтому у меня есть в запасе юбки с запахом и косынки. И если мужчинам еще десять лет назад не разрешалось быть в джинсах, то сейчас запрещены шорты и спортивные костюмы. Они говорят в церкви, мол, вы пришли не в спортзал, а в дом Божий", - пояснила Наталия Мяги.
Хозяйка Музея Причудья Наталия Мяги показывает подручник - коврик, на который старообрядцы опираются руками, кланяясь во время молитвы. На заднем плане видна традиционная молитвенная одежда женщин. "В настоящее время такую одежду на службе носят только церковные певчие. Для остальных женщин действуют два твердых правила: должны быть юбка, хотя бы ниже колена, и головной платок. Когда я веду группы в церковь Кюкита, то всегда заранее предупреждаю группу об одежде, но всегда кто-нибудь забывает. Поэтому у меня есть в запасе юбки с запахом и косынки. И если мужчинам еще десять лет назад не разрешалось быть в джинсах, то сейчас запрещены шорты и спортивные костюмы. Они говорят в церкви, мол, вы пришли не в спортзал, а в дом Божий", - пояснила Наталия Мяги. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Самовары здесь и более десяти лет спустя, но теперь они стоят по всему дому. "Я и сама их добавляю, так что теперь самоваров 55. Кроме того, два, которые мы используем в чайной церемонии. В хорошую погоду мы готовим чай во дворе, в непогоду кипятим воду в электрическом самоваре и сидим в доме", - сказала Наталия Мяги, которая предлагает к иван-чаю пряники, баранки и любимое лакомство старообрядцев - вареный сахар. 

В Музее Причудья к чаю предлагают пряники, баранки и вареный сахар. Во время чайной церемонии из окна можно полюбоваться озером.
В Музее Причудья к чаю предлагают пряники, баранки и вареный сахар. Во время чайной церемонии из окна можно полюбоваться озером. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Наряду с самоварами гордостью музея являются иконы Пимена Софронова.

- После объединения волостей в очередной раз возник вопрос, что делать с этим домом, охраняемым как памятник старины. Поскольку самовары здесь уже были, местный журналист спросил, можно ли устроить экспозицию, посвященную Пимену Софронову. Он более тридцати лет собирал информацию о всемирно известном иконописце из нашего села. Тогда вопросов, что делать с домом, уже не осталось. Было решено, что здесь будет музей, - вспомнила Наталия Мяги.

А в соседнем доме обставлена комната жизни на Чудском озере, которая изначально была передвижной выставкой, а по прибытии в Казепяэ стала постоянной экспозицией. Таким образом объединились две темы: в одном доме больше идет речь о природе Чудского озера, а в другом - о старообрядцах, их обычаях и традициях.

- Когда меня спрашивают, почему мы так много говорим о старообрядчестве, то причина проста. Постоянные деревни старообрядцев появились на западном побережье Чудского озера в конце 1730-х годов, а всего в Эстонии 11 старообрядческих церквей, одна из которых находится в Таллинне, а остальные десять расположены между городами Муствеэ и Тарту на побережье Чудского озера.

О старообрядцах Наталия Мяги может рассказывать часами. В зимний сезон о своем визите следует сообщить заранее. Сама хозяйка Музея Причудья говорит, что выйдет даже ради одного желающего.

"Добро пожаловать в Полувернию!"

Если старообрядцев в Эстонии, оценочно, все еще проживает до десяти тысяч, то полуверники - это исчезнувший самобытный маленький этнос, наследию которого отдает дань уважения музей Ийзакуского кихельконда.

"Добро пожаловать в Полувернию!" - приветствует гостей директор музея Мари Оолберг. 

Директор ийзакуского музея Мари Оолберг увлеченно рассказывает как о наследии хуторов, так и о житье-бытье полуверников.
Директор ийзакуского музея Мари Оолберг увлеченно рассказывает как о наследии хуторов, так и о житье-бытье полуверников. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В главном зале музея представлена сформировавшаяся в 17-18-м веке своеобразная этническая группа, предками которой была народность водь. Поначалу это были православные, которые, обратившись в лютеранскую веру, также сохранили православные обычаи. Поэтому их называли полуверцами или полуверниками, которые со временем объэстонились.

В ийзакуском музее можно увидеть повседневную одежду и свадебные наряды полуверников.

- В такой шерстяной полосатой юбке, в которой эстонки ходили и ходят до сих пор на праздник песни и танца, полуверники не появлялись на людях. Ее носили как нижнюю юбку, поверх которой надевали балахон. А свою обычную темную одежду полуверники украшали блочной печатью, чего эстонцы обычно не делают, - пояснила Оолберг.

По ее словам, белые свадебные наряды полуверников стали известны на всю Эстонию, когда работавший здесь хоровой дирижер и церковный пастор Роберт Теодор Хансен одел в них ийзакуский хор и отвез на Таллиннский певческий праздник. 

Повседневная одежда полуверников украшена блочной печатью.
Повседневная одежда полуверников украшена блочной печатью. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В музее также можно подивиться на невестин сундук полуверников. "Если на сааремааских и мухумааских сундуках с приданым изображены маки, ромашки и другие красивые цветы, то свадебный сундук полуверников более практичен. Он украшен ржаными колосьями, цветками льна и другими такими растениями, которые помимо красоты имеют еще и практическую ценность, могут укрыть или накормить", - рассказала Оолберг.

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