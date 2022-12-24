ЗИМА / ВЕСНА 2023 ⟩ ИДЕЯ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ: В Причудье в гости к Калевипоэгу, старообрядцам и полуверникам

Кто хочет сам в этом убедиться, но не осилит прочитать эпос, может поучаствовать в музейных чтениях. Желающим послушать все от начала до конца стоит рассчитывать на двенадцать часов. "У нас есть два кресла, можно и друга привести с собой. Единственное условие - не заснуть", - пояснила гид. Пока никто не воспользовался этой возможностью, так что можно стать первым.

Причудская тропа наследия знакомит с культурным разнообразием и диалектами региона

В Причудье появились тропа наследия и карта, которая дает обзор находящихся там музеев и центров культурного наследия, а также достопримечательностей, расположенных в непосредственной близости от них, на разных диалектах.

В течение года проект "PeipsiRing" ("Причудское кольцо") разработал новую тематическую прогулочную тропу, которую журналисты и эксперты по туризму смогли опробовать в ноябре.

Желающие путешествовать самостоятельно могут воспользоваться онлайн-картой, размещенной на сайте Центра сотрудничества Причудья. По карте можно ознакомиться, например, с тропой алутагузеского говора и тропой полуверников, тропами кодавереского говора, говора старообрядцев, языка сету и другими.

Подготовленная вместе с картой передвижная выставка "Языковое богатство Причудья" рассказывает о диалектах причудского края. Информация о пунктах остановки передвижной выставки - на https://ctc.ee/peipsimaa/peipsiveerekeelerikkus. О языковых богатствах Причудья также снят видеоролик, который можно найти на YouTube по ссылке https://youtu.be/LB1TKhULgec. Там же можно и собственным ухом услышать, как звучит то или иное наречие.

- Эстония - очень богатая диалектами страна, где в каждом самом маленьком уголке есть свой особый говор. С одной стороны, на формирование диалектов повлияли естественные границы и пути сообщения. Водоемы, такие как Чудское озеро, скорее, объединяли, а леса и болота разъединяли, - пояснила член правления Центра сотрудничества Причудья Эдери Оясоо.

На берегах Чудского озера жили разные народы, на повседневное общение которых не сильно влияли различия в языке и культуре, но в известной степени это повлияло на развитие региональных диалектов, добавила Оясоо.

- Причудский край функционировал как своеобразная экосистема, к началу 20-го века регион превратился в наполненный жизнью прибрежный район. В прибрежных районах Чудского озера до сих пор говорят на различных региональных языках. Помимо языков выру и сету, на западном побережье можно встретить носителей кодавереского и тормаского говоров. Язык старообрядцев также сохранил свои архаичные специфические черты.

Оясоо привела пример, что и в алутагузеском диалекте, и в тормаском и кодавереском говорах много буквы "ы". "Это потому, что они имеют общую черту с водским языком".

По ее словам, богатство языков стало больше цениться только в последние десятилетия, когда диалекты разных мест исчезают все быстрее. "Некоторые диалекты исчезли, например диалект полуверников. Другие более или менее жизнеспособны, и число носителей может варьироваться от единиц до нескольких тысяч".