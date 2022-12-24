ЗИМА / ВЕСНА 2023 ⟩ ИДЕЯ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ: В Причудье в гости к Калевипоэгу, старообрядцам и полуверникам

Посещение Причудья с его несравненной природой можно также запланировать, когда погода благоприятствует деятельности в помещении. В здешних музеях можно окунуться в увлекательный мир старообрядцев и полуверников и возобновить знакомство с Калевипоэгом.
Эстонский национальный эпос на современный лад
Дом Калевипоэга находится в деревне Кяэпа волости Муствеэ, где герой эпоса проложил свои борозды, а на дне реки лежит меч богатыря-великана.
Национальный эпос "Калевипоэг" - это самое переводимое эстонское произведение, а Дом Калевипоэга - лучшее место, где можно узнать историю древнего героя и его приключений. Причем в очень современном ключе, так как дом, построенный местными хуторянами в 1929 году как школьное здание и в котором 72 года работала Саареская основная школа, несколько лет назад подвергся капитальному ремонту. Вместе с тем дом также получил новое содержание.
Возможно, что благодаря интерактивной выставке некоторые дети познакомятся с историей Калевипоэга. Потому что, как сказала гид Марит, пересказанный Эно Раудом эпос Фридриха Рейнгольда Крейцвальда больше не по силам многим ученикам основной школы. "Тогда они приходят к нам в музей, смотрят фильм, и все дети понимают, о чем говорит учитель в школе".
Короткометражный фильм о Калевипоэге, который можно посмотреть на борту корабля "Lennuk", был снят анимационной студией "BOP Animation", получившей известность благодаря кукольному фильму "Vanamehe film", режиссером которого также является Микк Мяги. За 21 минуту фильм подытоживает основные события эпоса.
- Фильм реабилитирует Калевипоэга, развенчивает миф о том, что Калевипоэг глуп, жесток, пьяница, насильник и все такое прочее, - сказала заведующая Домом Калевипоэга Анника Орас. - Все эти мифы возникли в народе. Например, в эпосе нет и следа того, будто Калевипоэг изнасиловал Саарепийгу. Саарепийга утопилась потому, что узнала, что Калевипоэг ее брат - старый Калев влюбляться был мастак.