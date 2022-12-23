В Мустамяэ в праздники ездит беспилотный рождественский автобус

Рождественский беспилотный автобус останавливается и набирает пассажиров в парке "Мянни", на углу Эхитаяте теэ и улицы Кескузе. Пассажиров приветствуют гномики с пипаркооками.

Эстонская технологическая компания Auve Tech OÜ, занимающаяся решениями для умного города и создавшая автономное водородное транспортное средство, является одним из пяти проектов в мире по разработке автономных транспортных средств, которые могут определить будущее беспилотного общественного транспорта. Беспилотные автобусы, разработанные и построенные эстонской компанией и испытанные в наших непростых погодных условиях, успешно ездят по улицам Финляндии, Греции, Польши и ряда других стран.