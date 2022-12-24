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ЗИМА / ВЕСНА 2023 ⟩ Пять вещей, которые стоит сделать в Ида-Вирумаа зимой и весной

Где в Ида-Вирумаа любит отдыхать премьер-министр
Эрик Гамзеев
, журналист
Пять вещей, которые стоит сделать в Ида-Вирумаа зимой и весной
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Алутагузеский центр отдыха и спорта в Паннъярве является одним из любимых мест для занятий спортом у президента Керсти Кальюлайд. Она не раз участвовала как в Алутагузеском лыжном марафоне, так и в Алутагузеском веломарафоне, а ночной марафон, преодолеваемый при свете наголовного фонарика, она назвала волшебным впечатлением.
Алутагузеский центр отдыха и спорта в Паннъярве является одним из любимых мест для занятий спортом у президента Керсти Кальюлайд. Она не раз участвовала как в Алутагузеском лыжном марафоне, так и в Алутагузеском веломарафоне, а ночной марафон, преодолеваемый при свете наголовного фонарика, она назвала волшебным впечатлением. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

ПЕРВОЕ: Ощутите прилив сил и положительных эмоций на трассах здоровья и в других местах для занятий спортом

В Ида-Вирумаа появляются все новые возможности для занятия оздоровительным спортом. Стремительно развивался центр оздоровительного спорта Эккекюла в Нарве. У лыжных гонщиков популярностью пользуется Алутагузеский центр отдыха и спорта в Паннъярве, являющийся, кстати, одним из любимых мест для спортивных занятий и у президента Керсти Кальюлайд. Она не раз участвовала как в Алутагузеском лыжном марафоне, так и в Алутагузеском веломарафоне, а ночной марафон, преодолеваемый при свете наголовного фонарика, она назвала волшебным впечатлением.

Поучаствуйте в популярных ида-вирумааских мероприятиях народного спорта: в Нарвском зимнем ночном забеге, в лыжном марафоне и веломарафоне в Алутагузе, а также в Нарвском энергозабеге, на который съезжаются тысячи любителей активного образа жизни. 

Йыхвиский стадмон имени Хейно Липпа. На снимке - словенский дискобол Кристьян Чех.
Йыхвиский стадмон имени Хейно Липпа. На снимке - словенский дискобол Кристьян Чех. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

ВТОРОЕ: Наберитесь впечатлений на культурных и спортивных мероприятиях 

Здания Йыхвиского концертного дома, Кохтла-Ярвеского центра культуры, Силламяэского центра культуры, Нарвского театрального центра "Vaba Lava" сами по себе являются достойными внимания архитектурными жемчужинами, которые наряду с этим предлагают также концертно-театральные впечатления, будь то выступления симфоников, комиков, драматических артистов или поп-групп.

Одним из крупнейших для спортивных болельщиков событием обещают стать проводимые 16 июня на новом Йыхвиском стадионе международные соревнования по легкой атлетике памяти Хейно Липпа. Речь идет о легкоатлетических соревнованиях самого высокого в Эстонии за последние десять лет уровня, в которых участвуют многие спортсмены, входящие в первую мировую сотню.

Однако возможность горячо поболеть за спортсменов предлагают также игры местных хоккейных и футбольных клубов в сильнейших эстонских лигах. 

Спа-отель "Тойла".
Спа-отель "Тойла". Фото: Toila spaa

ТРЕТЬЕ: Насладитесь проведенным в спа временем 

Тойла и Нарва-Йыэсуу стали излюбленными для спа-туристов местами в Эстонии. Так приятно понежиться в банях и джакузи после прогулки в прохладную погоду по морским пляжам и паркам с их чарующими видами. Год назад в расположенном в Нарва-Йыэсуу спа-отеле "Noorus" был построен также водный центр. В мызных отелях, имеющих своеобразный культурно-исторический облик, расположены спа поменьше. В Сака можно пройтись по походной трассе, пролегающей по глинту, спуститься по винтовой лестнице на пляж или со смотровой вышки бросить взгляд на Финский залив. Расположенный на мызе Мяэтаузе "Rosen SPA" с минувшей осени является первым предназначенным только для взрослых спа в Эстонии. 

Нарвская крепость.
Нарвская крепость. Фото: SCANPIX

ЧЕТВЕРТОЕ: Расширяйте свой кругозор в музеях 

Одним из наиболее особенных музеев Ида-Вирумаа является расположенный под землей в Кохтла-Нымме шахтный музей, совершенно обоснованно предлагающий глубочайшее в жизни впечатление. В шахтных штреках можно опробовать шахтные машины, а также прокатиться на поезде по единственному в Эстонии "метро". Группы имеют возможность заказать сафари-поездки на внедорожнике по территории бывшего разреза.

Интересующимся историей обязательно стоит побывать также в замке Германа в Нарве и в Вайвараском военном музее Синимяэ, в музее Йыхвиской церкви-крепости, в музеях Силламяэ и Ийзаку. 

Водопад Валасте.
Водопад Валасте. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

ПЯТОЕ: Осмотрите водопады северного побережья 

Водопады северного побережья стали зимними символами Ида-Вирумаа. Высочайший в странах Балтии, ниспадающий почти с 32-метровой высоты водопад Валасте благодаря построенной несколько лет назад платформе вновь хорошо наблюдаем. Зимой водопад принимает вид постоянно меняющих форму ледовых скульптур. Весной же особенно привлекают своей зрелищностью многоступенчатые водопады: расположенный в Сака водопад Кивисилла, водопад Лангевоя под Силламяэ и расположенный вблизи Тойла водопад Алуоя. 

В каких местах в Ида-Вирумаа вам нравится отдыхать зимой и весной?

Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

КАЯ КАЛЛАС, премьер-министр:

- Зимой мы с детьми ездили кататься на лыжах в кивиылиский центр. Дети катаются с горы, а мы - по пересеченной местности вокруг горы.

Мы и летом, и зимой приезжали в аквацентр в Нарва-Йыэсуу. Многие смотрят в смысле отдыха в сторону Пярну, но в Ида-Вирумаа те же самые вещи тоже есть: море, пляжи, водные центры.

Также мне очень понравился виртуальный тур по Орускому дворцу в Тойла. Мы побывали также в Нарвском музее, да и экскурсии по Кренгольмскому кварталу интересные и немного таинственные. Россия тоже настолько близко, насколько только возможно.

Арп Мюллер.
Арп Мюллер. Фото: Dmitri Kotjuh

АРП МЮЛЛЕР, радиожурналист:

- Непосредственно на отдых я впервые приехал сюда зимой с супругой во время коронапандемии. Сняли в Нарве гостиничный номер и с интересом прошлись по всем нарвским музеям, на посещение которых во время почти что ежегодных летних приездов времени не хватало.

Так как я больше люблю кататься на лыжах по равнинной местности, то на кивиылиской горе не бывал, однако катание в Паннъярве стоило бы попробовать. Как-то зимой мы с курсом приезжали также в шахтный музей в Кохтла-Нымме. Очень приятное место, куда можно приезжать снова и снова. Там здорово, что машины под землей заводятся и грохочут. Можно даже самому попробовать гидромолот. Позднее, когда там была открыта более новая часть обогатительной фабрики, мы приезжали туда и с детьми. Когда уезжали, сын немного хмурился. Я спросил, что ему не понравилось, ведь дядя рассказывал интересно и даже включал машины. Сын сказал, что хотел бы еще этой киркой попробовать рубить сланец.

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