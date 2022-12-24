ЗИМА / ВЕСНА 2023 ⟩ Пять вещей, которые стоит сделать в Ида-Вирумаа зимой и весной
Где в Ида-Вирумаа любит отдыхать премьер-министр
Пять вещей, которые стоит сделать в Ида-Вирумаа зимой и весной
ПЕРВОЕ: Ощутите прилив сил и положительных эмоций на трассах здоровья и в других местах для занятий спортом
В Ида-Вирумаа появляются все новые возможности для занятия оздоровительным спортом. Стремительно развивался центр оздоровительного спорта Эккекюла в Нарве. У лыжных гонщиков популярностью пользуется Алутагузеский центр отдыха и спорта в Паннъярве, являющийся, кстати, одним из любимых мест для спортивных занятий и у президента Керсти Кальюлайд. Она не раз участвовала как в Алутагузеском лыжном марафоне, так и в Алутагузеском веломарафоне, а ночной марафон, преодолеваемый при свете наголовного фонарика, она назвала волшебным впечатлением.
Поучаствуйте в популярных ида-вирумааских мероприятиях народного спорта: в Нарвском зимнем ночном забеге, в лыжном марафоне и веломарафоне в Алутагузе, а также в Нарвском энергозабеге, на который съезжаются тысячи любителей активного образа жизни.
ВТОРОЕ: Наберитесь впечатлений на культурных и спортивных мероприятиях
Здания Йыхвиского концертного дома, Кохтла-Ярвеского центра культуры, Силламяэского центра культуры, Нарвского театрального центра "Vaba Lava" сами по себе являются достойными внимания архитектурными жемчужинами, которые наряду с этим предлагают также концертно-театральные впечатления, будь то выступления симфоников, комиков, драматических артистов или поп-групп.
Одним из крупнейших для спортивных болельщиков событием обещают стать проводимые 16 июня на новом Йыхвиском стадионе международные соревнования по легкой атлетике памяти Хейно Липпа. Речь идет о легкоатлетических соревнованиях самого высокого в Эстонии за последние десять лет уровня, в которых участвуют многие спортсмены, входящие в первую мировую сотню.
Однако возможность горячо поболеть за спортсменов предлагают также игры местных хоккейных и футбольных клубов в сильнейших эстонских лигах.
ТРЕТЬЕ: Насладитесь проведенным в спа временем
Тойла и Нарва-Йыэсуу стали излюбленными для спа-туристов местами в Эстонии. Так приятно понежиться в банях и джакузи после прогулки в прохладную погоду по морским пляжам и паркам с их чарующими видами. Год назад в расположенном в Нарва-Йыэсуу спа-отеле "Noorus" был построен также водный центр. В мызных отелях, имеющих своеобразный культурно-исторический облик, расположены спа поменьше. В Сака можно пройтись по походной трассе, пролегающей по глинту, спуститься по винтовой лестнице на пляж или со смотровой вышки бросить взгляд на Финский залив. Расположенный на мызе Мяэтаузе "Rosen SPA" с минувшей осени является первым предназначенным только для взрослых спа в Эстонии.
ЧЕТВЕРТОЕ: Расширяйте свой кругозор в музеях
Одним из наиболее особенных музеев Ида-Вирумаа является расположенный под землей в Кохтла-Нымме шахтный музей, совершенно обоснованно предлагающий глубочайшее в жизни впечатление. В шахтных штреках можно опробовать шахтные машины, а также прокатиться на поезде по единственному в Эстонии "метро". Группы имеют возможность заказать сафари-поездки на внедорожнике по территории бывшего разреза.
Интересующимся историей обязательно стоит побывать также в замке Германа в Нарве и в Вайвараском военном музее Синимяэ, в музее Йыхвиской церкви-крепости, в музеях Силламяэ и Ийзаку.
ПЯТОЕ: Осмотрите водопады северного побережья
Водопады северного побережья стали зимними символами Ида-Вирумаа. Высочайший в странах Балтии, ниспадающий почти с 32-метровой высоты водопад Валасте благодаря построенной несколько лет назад платформе вновь хорошо наблюдаем. Зимой водопад принимает вид постоянно меняющих форму ледовых скульптур. Весной же особенно привлекают своей зрелищностью многоступенчатые водопады: расположенный в Сака водопад Кивисилла, водопад Лангевоя под Силламяэ и расположенный вблизи Тойла водопад Алуоя.
В каких местах в Ида-Вирумаа вам нравится отдыхать зимой и весной?
КАЯ КАЛЛАС, премьер-министр:
- Зимой мы с детьми ездили кататься на лыжах в кивиылиский центр. Дети катаются с горы, а мы - по пересеченной местности вокруг горы.
Мы и летом, и зимой приезжали в аквацентр в Нарва-Йыэсуу. Многие смотрят в смысле отдыха в сторону Пярну, но в Ида-Вирумаа те же самые вещи тоже есть: море, пляжи, водные центры.
Также мне очень понравился виртуальный тур по Орускому дворцу в Тойла. Мы побывали также в Нарвском музее, да и экскурсии по Кренгольмскому кварталу интересные и немного таинственные. Россия тоже настолько близко, насколько только возможно.
АРП МЮЛЛЕР, радиожурналист:
- Непосредственно на отдых я впервые приехал сюда зимой с супругой во время коронапандемии. Сняли в Нарве гостиничный номер и с интересом прошлись по всем нарвским музеям, на посещение которых во время почти что ежегодных летних приездов времени не хватало.
Так как я больше люблю кататься на лыжах по равнинной местности, то на кивиылиской горе не бывал, однако катание в Паннъярве стоило бы попробовать. Как-то зимой мы с курсом приезжали также в шахтный музей в Кохтла-Нымме. Очень приятное место, куда можно приезжать снова и снова. Там здорово, что машины под землей заводятся и грохочут. Можно даже самому попробовать гидромолот. Позднее, когда там была открыта более новая часть обогатительной фабрики, мы приезжали туда и с детьми. Когда уезжали, сын немного хмурился. Я спросил, что ему не понравилось, ведь дядя рассказывал интересно и даже включал машины. Сын сказал, что хотел бы еще этой киркой попробовать рубить сланец.