ЗИМА / ВЕСНА 2023 ⟩ Пять вещей, которые стоит сделать в Ида-Вирумаа зимой и весной

ПЯТОЕ: Осмотрите водопады северного побережья

Водопады северного побережья стали зимними символами Ида-Вирумаа. Высочайший в странах Балтии, ниспадающий почти с 32-метровой высоты водопад Валасте благодаря построенной несколько лет назад платформе вновь хорошо наблюдаем. Зимой водопад принимает вид постоянно меняющих форму ледовых скульптур. Весной же особенно привлекают своей зрелищностью многоступенчатые водопады: расположенный в Сака водопад Кивисилла, водопад Лангевоя под Силламяэ и расположенный вблизи Тойла водопад Алуоя.

В каких местах в Ида-Вирумаа вам нравится отдыхать зимой и весной?

Кая Каллас. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

КАЯ КАЛЛАС, премьер-министр:

- Зимой мы с детьми ездили кататься на лыжах в кивиылиский центр. Дети катаются с горы, а мы - по пересеченной местности вокруг горы.

Мы и летом, и зимой приезжали в аквацентр в Нарва-Йыэсуу. Многие смотрят в смысле отдыха в сторону Пярну, но в Ида-Вирумаа те же самые вещи тоже есть: море, пляжи, водные центры.

Также мне очень понравился виртуальный тур по Орускому дворцу в Тойла. Мы побывали также в Нарвском музее, да и экскурсии по Кренгольмскому кварталу интересные и немного таинственные. Россия тоже настолько близко, насколько только возможно.

Арп Мюллер. Фото: Dmitri Kotjuh

АРП МЮЛЛЕР, радиожурналист:

- Непосредственно на отдых я впервые приехал сюда зимой с супругой во время коронапандемии. Сняли в Нарве гостиничный номер и с интересом прошлись по всем нарвским музеям, на посещение которых во время почти что ежегодных летних приездов времени не хватало.

Так как я больше люблю кататься на лыжах по равнинной местности, то на кивиылиской горе не бывал, однако катание в Паннъярве стоило бы попробовать. Как-то зимой мы с курсом приезжали также в шахтный музей в Кохтла-Нымме. Очень приятное место, куда можно приезжать снова и снова. Там здорово, что машины под землей заводятся и грохочут. Можно даже самому попробовать гидромолот. Позднее, когда там была открыта более новая часть обогатительной фабрики, мы приезжали туда и с детьми. Когда уезжали, сын немного хмурился. Я спросил, что ему не понравилось, ведь дядя рассказывал интересно и даже включал машины. Сын сказал, что хотел бы еще этой киркой попробовать рубить сланец.