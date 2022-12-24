ЗИМА / ВЕСНА 2023 ⟩ Фотографов-натуралистов зимой манят глинт и дремучие леса

В Ида-Вирумаа так много разнообразных пейзажей и такой богатый мир зверей и птиц, что фотографы-натуралисты рекомендуют именно сюда приезжать в поиске особенной натуры для съемки.
- Валасте, берег в Сака, девственные леса Поруни, побережье в Удриа. Алутагузеские дремучие леса, где можно встретить лосей и совиных, - рекомендует известный фотограф-натуралист Ремо Сависаар фотолюбителям интересные места, куда обязательно стоит отправиться зимой с камерой.
Более тесное общение самого Сависаара с Ида-Вирумаа началось еще в 2005 году, когда он вместе со спутницей жизни совершил по этим местам продолжительный ознакомительный поход. Начали они с Куремяэ, побывали в Нарве и Нарва-Йыэсуу, а заночевали в палатке в Сака.
- Ида-Вирумаа для меня и до этого совсем чужим не был, в детстве я был связан с Нарва-Йыэсуу, куда мы ездили с отцом, - знакомит он теперь с интересными местами этого региона уже своих детей. Фотоаппарат, конечно, тоже всегда с ним.
Природа зимой проще и чище
Зимой любимыми местами Ремо Сависаара становятся Сака, Онтика и Валасте.
- Из-за близости моря тут можно при сильном морозе увидеть интересные фигуры, узоры, ледяные диски. Место для съемки, конечно, выбираю и в зависимости от того, снежная зима или не очень. Когда в Валасте хватает воды, мороза и штормового ветра, то стоит ехать именно туда, чтобы полюбоваться чудесным ледяным миром.
Глинт с растущим под обрывом лесом, водопадами и речками понравились ему с самого начала. Он продолжает открывать их - каждый раз понемножку, в последний раз снимал в Удриа. Говорит, что желающий фотографировать виды природы найдет там достаточно идиллической натуры.