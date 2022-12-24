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ЗИМА / ВЕСНА 2023 ⟩ Фотографов-натуралистов зимой манят глинт и дремучие леса
Ремо Сависаар ценит ландшафты и лесные массивы Ида-Вирумаа, ради которых стоит приезжать сюда довольно часто. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
Кюлли Крийс
, журналист
Фотографов-натуралистов зимой манят глинт и дремучие леса
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В Ида-Вирумаа так много разнообразных пейзажей и такой богатый мир зверей и птиц, что фотографы-натуралисты рекомендуют именно сюда приезжать в поиске особенной натуры для съемки.

- Валасте, берег в Сака, девственные леса Поруни, побережье в Удриа. Алутагузеские дремучие леса, где можно встретить лосей и совиных, - рекомендует известный фотограф-натуралист Ремо Сависаар фотолюбителям интересные места, куда обязательно стоит отправиться зимой с камерой.

Более тесное общение самого Сависаара с Ида-Вирумаа началось еще в 2005 году, когда он вместе со спутницей жизни совершил по этим местам продолжительный ознакомительный поход. Начали они с Куремяэ, побывали в Нарве и Нарва-Йыэсуу, а заночевали в палатке в Сака.

- Ида-Вирумаа для меня и до этого совсем чужим не был, в детстве я был связан с Нарва-Йыэсуу, куда мы ездили с отцом, - знакомит он теперь с интересными местами этого региона уже своих детей. Фотоаппарат, конечно, тоже всегда с ним.

Природа зимой проще и чище

Зимой любимыми местами Ремо Сависаара становятся Сака, Онтика и Валасте.

- Из-за близости моря тут можно при сильном морозе увидеть интересные фигуры, узоры, ледяные диски. Место для съемки, конечно, выбираю и в зависимости от того, снежная зима или не очень. Когда в Валасте хватает воды, мороза и штормового ветра, то стоит ехать именно туда, чтобы полюбоваться чудесным ледяным миром. 

Интересная береговая линия, ледяные блины и буйство волн на берегу в Валасте.
Интересная береговая линия, ледяные блины и буйство волн на берегу в Валасте. Фото: Remo Savisaar

Глинт с растущим под обрывом лесом, водопадами и речками понравились ему с самого начала. Он продолжает открывать их - каждый раз понемножку, в последний раз снимал в Удриа. Говорит, что желающий фотографировать виды природы найдет там достаточно идиллической натуры.

До поруниского девственного леса и побережья в Удриа Сависаар в зимний период еще не добирался, но планирует обязательно сделать это в будущем. 

Ястребиная сова - редкий зимний гость, которого почти каждый год можно встретить и в Ида-Вирумаа.
Ястребиная сова - редкий зимний гость, которого почти каждый год можно встретить и в Ида-Вирумаа. Фото: Remo Savisaar

Зима - очень хорошее время для съемки, уверяет Ремо Сависаар. Да, природа тогда беднее, но, с другой стороны, визуально намного проще и чище. В зимний сезон он приезжал в Ида-Вирумаа именно в поисках совиных, среди которых, к примеру, ястребиная сова более активна и заметна именно зимой.

Ида-Вирумаа привлекает необычностью

Что есть в Ида-Вирумаа такого, ради чего нередко стоит проехать много километров, чтобы увидеть и сфотографировать?

- Харьюмаа - это не Ида-Вирумаа, - смеется Ремо Сависаар. - Меня сюда тянет необычность. Совсем другое побережье, другая еда, другие люди, культура - это обогащает. И те ландшафты и лесные массивы, что еще есть. Новым местом для меня стал Перессааре, куда я впервые попал весной. Очень интересное и совершенно особенное место. Там я обнаружил интересных птиц и первозданность, когда бродил там, других людей не встречал. Хорошее место для фотографа-натуралиста, где можно насладиться одиночеством, тишиной и дикой природой. 

Редко выдаются дни, когда Эрика Крууп не отправляется с фотокамерой на болото, в лес или к морю.
Редко выдаются дни, когда Эрика Крууп не отправляется с фотокамерой на болото, в лес или к морю. Фото: Erika Kruup

Красоту можно найти и в серой погоде

Местный, ида-вирумааский фотограф-натуралист Эрика Крууп считает своими любимыми местами глинт, Оруский парк и Селисоо и рекомендует их другим тоже.

- При снежной зимней погоде красивые фотоснимки можно сделать в любом месте, будь то Куртна, зольная гора в Козе или собственный сад. Когда погода серая, то и в этой серости нужно находить что-то: может быть, немного изморози, может, замечу какую-нибудь птицу или зверя, - не проходит ни дня, чтобы она с камерой не выбиралась на природу.

Любимым местом на глинте для Крууп является Мартса неподалеку от ее дома, где можно, особенно в метель, сделать удачные снимки в обоих направлениях. А в Оруском парке любое старое дерево с ветками необычной формы оригинально и достойно фотографирования. 

Северное сияние Эрика Крууп пару раз видела и сама. "Не везде его увидишь, для этого нужна открытая местность".
Северное сияние Эрика Крууп пару раз видела и сама. "Не везде его увидишь, для этого нужна открытая местность". Фото: Erika Kruup

В Селисоо Эрика Крууп отправляется обычно к моменту восхода или захода солнца. Интересно там в начале зимы, когда только начинает подмораживать и на болотных озерках появляется тончайшая пленка льда. Когда болото уже занесено снегом, там можно смотреть лишь на красивые снега, восход или заход им добавляют красок.

Крууп бывала и на других болотах, в Пухату и на походной трассе Котка, но в Пухату нет дощатой дороги и болотные озерки расположены поодаль от края болота, а на трассе в Котка водяных окон видно мало.

- Селисоо стал настолько знакомым, что будто по своей комнате ходишь, там есть красивые озерца на выбор. Но зимой, когда тропа еще не утоптана и не видно, куда ступаешь, можно отклониться и увязнуть. Когда снега много, то это может помешать походу.

Для фотографии должно быть время

Зверья и птиц зимой, правда, встречается меньше, однако, например, косули на снегу видны хорошо и заметить их легче. Лоси в любое время года встречаются довольно редко, зато птицы есть всегда и они особенно нравятся Эрике Крууп. 

"Иногда скучаю по лосям и иду их искать".
"Иногда скучаю по лосям и иду их искать". Фото: Erika Kruup

- Если уже поймал птицу в кадр - какое потрясающее оперение! Совиные интересны, видела также орлана-белохвоста, канюка, сокола и скопу.

Нынешней зимой ей уже несколько раз посчастливилось встретить свиристелей.

- Если хочешь фотографировать птиц, надо быть усидчивым. Я езжу, правда, на машине, но если замечу птицу, то остаюсь на месте, пока она ко мне не попривыкнет. В природе вообще так, что если идешь куда-то, то не менее получаса должен вести себя тихо и спокойно, тогда жизнь начинает проявляться и начинаешь видеть что-то.

Серьезно фотографией Эрика Крууп занялась, когда вышла на пенсию.

- Теперь у меня есть время ездить и выжидать, - говорит она. - Каждый день, конечно, что-то потрясающее снять не получается, но совсем ни с чем тоже никогда не возвращаюсь.

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