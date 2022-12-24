ЗИМА / ВЕСНА 2023 ⟩ Фотографов-натуралистов зимой манят глинт и дремучие леса

До поруниского девственного леса и побережья в Удриа Сависаар в зимний период еще не добирался, но планирует обязательно сделать это в будущем.

Ястребиная сова - редкий зимний гость, которого почти каждый год можно встретить и в Ида-Вирумаа. Фото: Remo Savisaar

Зима - очень хорошее время для съемки, уверяет Ремо Сависаар. Да, природа тогда беднее, но, с другой стороны, визуально намного проще и чище. В зимний сезон он приезжал в Ида-Вирумаа именно в поисках совиных, среди которых, к примеру, ястребиная сова более активна и заметна именно зимой.

Ида-Вирумаа привлекает необычностью

Что есть в Ида-Вирумаа такого, ради чего нередко стоит проехать много километров, чтобы увидеть и сфотографировать?

- Харьюмаа - это не Ида-Вирумаа, - смеется Ремо Сависаар. - Меня сюда тянет необычность. Совсем другое побережье, другая еда, другие люди, культура - это обогащает. И те ландшафты и лесные массивы, что еще есть. Новым местом для меня стал Перессааре, куда я впервые попал весной. Очень интересное и совершенно особенное место. Там я обнаружил интересных птиц и первозданность, когда бродил там, других людей не встречал. Хорошее место для фотографа-натуралиста, где можно насладиться одиночеством, тишиной и дикой природой.

Редко выдаются дни, когда Эрика Крууп не отправляется с фотокамерой на болото, в лес или к морю. Фото: Erika Kruup

Красоту можно найти и в серой погоде

Местный, ида-вирумааский фотограф-натуралист Эрика Крууп считает своими любимыми местами глинт, Оруский парк и Селисоо и рекомендует их другим тоже.