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Прокуратура просит суд продлить арест Николая Осипенко

Северное побережье
Прокуратура просит суд продлить арест Николая Осипенко
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Фото: Kuvatõmmis

Прокуратура ходатайствовала о продлении срока содержания под стражей подозреваемого в коррупции бизнесмена Николая Осипенко еще на два месяца, пишет rus.err.ee.

В первой половине следующей недели должно стать ясно, удовлетворит ли Вируский уездный суд ходатайство прокуратуры.

Всего в коррупционном скандале заподозрены 19 человек: девять членов городского собрания Кохтла-Ярве, пять работников городской управы Кохтла-Ярве, чиновник Нарвской горуправы и три сотрудника компаний, принадлежащих семье Осипенко.

Николай Осипенко был взят под стражу на два месяца в начале ноября.

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