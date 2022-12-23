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Estonian Cell останавливает производство из-за высоких цен на энергию

Северное побережье
Estonian Cell останавливает производство из-за высоких цен на энергию
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Фото: Marianne Loorents

Расположенный в Кунда завод Estonian Cell, который занимается переработкой древесины, временно останавливает производство из-за высоких цен на энергию, пишет rus.err.ee.

Компания сообщила, что оценила все возможные варианты и решила остановить производство с 22 декабря по 2 января, пишет Ärileht.

По словам финансового директора и члена правления Estonian Cell Сийри Лахе, ни одна индустрия не могла быть готова к недавнему скачкообразному росту цен на энергоносители. Как отметила Лахе, если за последнее десятилетие цена на электроэнергию находилась в диапазоне 30-50 евро/МВтч, то в декабре средняя цена была 330 евро/МВтч, и такая же стоимость прогнозируется на январь 2023 года. "Такого роста цен не было еще год назад ни у одного аналитика даже в самом черном сценарии", - сказала она.

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