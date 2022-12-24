Член правления НКО "Нарвское объединение людей с профзаболеваниями" Наталия Симонова пошла на сделку со следствием и получила условный срок по уголовному делу о скупке голосов на выборах в Нарвское горсобрание в октябре 2021 года, пишет rus.err.ee.
Дело о скупке голосов в Нарве: Наталия Симонова получила условный срок
Главным фигурантом дела является нарвский муниципальный политик Сергей Горлач, который не признал себя виновным. В отношении Горлача уголовный процесс еще продолжается.
Вируская окружная прокуратура отдала по суд Симонову и Горлача весной этой года. Первоначально суд рассматривал их дело в общем порядке, но затем, когда Симонова признала свою вину, материалы были вынесены в два раздельных производства. 27 октября Вируский уездный суд признал Сергея Горлача виновным, но в законную силу решение не вступило, поскольку политик решил подавать апелляцию.
А вот Наталия Симонова пошла на сделку со следствием и в ее отношении процесс уже завершен. В ноябре Вируский уездный суд признал ее виновной в воспрепятствовании свободному осуществлению избирательного права и права голосования. В качестве наказания ей назначили условное лишение свободы на 1 год, 3 месяца и 29 дней. На момент написания новости приговор вступил в законную силу.
Неделю назад rus.err.ee сообщил о том, Вируский уездный суд до сих пор не представил мотивированное решение по уголовному делу нарвского политика Сергея Горлача, который 27 октября был признан виновным в воспрепятствовании свободному осуществлению избирательного права и права голосования
О своем намерении обжаловать обвинительный приговор Сергей Горлач и его защитник сообщили суду первой инстанции еще 3 ноября. Однако, как стало известно rus.err.ee, апелляция до сих пор не ушла в Тартуский окружной суд.
Причина в том, что 2 декабря Вируский уездный суд продлил до 30 декабря срок предоставления сторонам мотивированной части своего октябрьского решения.
Дело о скупке голосов: апелляция Сергея Горлача уйдет в окружной суд не раньше 2023 года
После того, как они с ней ознакомятся, можно будет подать официальную апелляцию.
Сергей Горлач 27 октября был признан виновным в совершении в воспрепятствовании свободному осуществлению избирательного права и права голосования и наказан тюремным заключением сроком на 1 год и 8 месяцев. Из них немедленному отбытию подлежит один месяц, а оставшуюся часть наказания можно будет отбывать условно с двухлетним испытательным сроком. Поскольку во время предварительного следствия Сергей Горлач был задержан на сутки, то провести за решеткой, если приговор вступит в силу, он должен будет 29 дней.
К какому сроку и в какую тюрьму Горлач должен будет явиться для отбытия наказания суд уведомит его отдельным письменным извещением.
Оглашая резолютивную часть решения, судья Иннокентий Меньшиков сказал, что действия Сергея Горлача соответствуют составу преступления, которое ему инкриминировала прокуратура.
Как ранее писал rus.err.ee, в ходе судебных прений прокурор Алан Рюйтель потребовал признать Сергея Горлача виновным и наказать его "шоковым" тюремным заключением.
По оценке прокурора, Горлача следует приговорить к 1 году и 8 месяцам тюремного заключения, из которых сразу отбыть в тюрьме необходимо один месяц.
Сам Сергей Горлач в своем последнем слове заявил, что он не считает себя виновным.
Согласно обвинительному заключению, Сергей Горлач, баллотировавшийся в Нарвское горсобрание на местных выборах 2021 года, оказывал влияние на избирателей, чтобы они голосовали за него. По версии следствия, с этой целью он и член правления НКО "Нарвское объединение людей с профзаболеваниями" Наталия Симонова организовали поездку для 40 человек из Нарвы в Тойла, где для участников была организована экскурсия, а также посещение спа-центра и пикник. Посещение спа-центра и экскурсию оплатил Сергей Горлач, а пикник и транспорт были профинансированы упомянутым выше НКО.
Согласно собранным доказательствам, Симонова проинструктировала участников перед выездом на природу взять с собой удостоверения личности и пин-коды от ID-карт. После экскурсии людей по одному приглашали в заднюю часть автобуса, где им предоставлялась возможность проголосовать за Сергея Горлача на ноутбуке последнего. Это якобы сделали 17 человек.
Сам Сергей Горлач ранее в беседе с rus.err.ee прокомментировал обвинение следующим образом: "Для меня было ожидаемым, что расследование завершится предъявлением обвинения. Я это предполагал с первого дня. Я ознакомился с обвинительным актом. Он основан на субъективных представлениях прокуратуры и следствия, поэтому буду доказывать в суде свою невиновность. Считаю себя невиновным".
По словам Горлача, прокуратура не предлагала ему идти на сделку со следствием.
На выборах в Нарве реформист (на тот момент) Сергей Горлач баллотировался в списке избирательного союза нынешнего мэра Катри Райк, получив 408 голосов. До выборов он рассматривался как кандидат на пост председателя горсобрания, но после того как стало известно об уголовном деле коллеги по списку отказались от сотрудничества с ним.
Сейчас Сергей Горлач входит в состав оппозиционной фракции "На благо Нарвы", возглавляемой экс-мэром Нарвы Алексеем Евграфовым.
24 апреля Горлач покинул Партию реформ.