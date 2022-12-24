При пожаре в Хаапсалу погибли две пожилые женщины

Сигнал о пожаре в одноэтажном жилом доме на улице Раудтеэ поступил на пульт дежурного Центра тревоги в 19:29, передает Спасательный департамент.

Огнеборцы прибыли на место происшествия через четыре минуты, обнаружив, что из окна одной из квартир вырывается пламя. Горела также вторая квартира. Из каждой из них извлекли по одному человеку, но врачи не смогли спасти их жизни. Позднее стало известно, что погибшими оказались две пожилые женщины.

Причины и обстоятельства пожара, который полностью ликвидировали ближе к полуночи, установит следствие.