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При пожаре в Хаапсалу погибли две пожилые женщины

Северное побережье
При пожаре в Хаапсалу погибли две пожилые женщины
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Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В пятницу вечером в результате пожара в жилом доме в Хаапсалу погибли два человека, пишет rus.err.ee.

Сигнал о пожаре в одноэтажном жилом доме на улице Раудтеэ поступил на пульт дежурного Центра тревоги в 19:29, передает Спасательный департамент.

Огнеборцы прибыли на место происшествия через четыре минуты, обнаружив, что из окна одной из квартир вырывается пламя. Горела также вторая квартира. Из каждой из них извлекли по одному человеку, но врачи не смогли спасти их жизни. Позднее стало известно, что погибшими оказались две пожилые женщины.

Причины и обстоятельства пожара, который полностью ликвидировали ближе к полуночи, установит следствие.

В этом году в пожарах на территории Эстонии уже погибло 48 человек - на 9 больше, чем за весь прошлый год.

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