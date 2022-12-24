Пытавшемуся взорвать бывшую сожительницу отказали в УДО

18 октября в УДО Колпакову отказал Вируский уездный суд. 21 ноября к такому же выводу, изучив все обстоятельства совершенного мужчиной преступления, пришел Тартуский окружной суд. На момент написания новости отказ в условно-досрочном освобождении вступил в законную силу.

Согласно обвинительному заключению прокуратуры, весной 2013 года в Тарту Колпаков установил в плите, находившейся в квартире его бывшей сожительницы, взрывное устройство, которое сработало, когда женщина включила плиту.

Женщина выжила благодаря тому, что стояла не близко к плите, а чуть поодаль: от взрыва плита разлетелась на куски по всей квартире. Женщина укрылась за холодильником, и металлические элементы плиты в нее не попали.

Колпакову было предъявлено обвинение в попытке убийства, организации взрыва, незаконном обороте взрывного устройства, незаконном обороте огнестрельного оружия, незаконном обороте наркотического вещества, подстрекательстве к даче ложных показаний и даче ложных показаний.

В апреле 2014 года суд приговорил его к 17 годам лишения свободы.