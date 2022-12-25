Хаапсалу год назад последовал примеру Тарту и открыл так называемый мужской сарай, в котором мужчинам предоставляется возможность совмещать ремесла и общение, rus.err.ee.
Хаапсалуский мужской сарай за год разросся до 25 активных участников
Движение Men's Shed, то есть "Мужской сарай" зародилось в Австралии. Активист движения Тайво Леэсмент участвовал в создании такого сарая в Тарту, а когда перебрался в Хаапсалу, то решил открыть мастерскую и здесь. Желающие проводить время в мужском сарае нашлись по объявлению.
"Главное, чтобы каждый мог заниматься своим делом и приятно проводить время с другими, болтать, пить кофе", – рассказал Леэсмент в интервью "Актуальной камере".
Хаапсалуский сарай был оборудован при поддержке города, общества по строительству деревянных судов Vikan и нескольких предприятий.
У Урмаса Кальде мастерская есть в собственном доме, но плюсом сарая является именно компания.
"Можно шутить, работать и обсуждать серьезные вопросы. Социальная сторона для меня важнее, чем сама мастерская", – поделился впечатлениями Кальде.
По словам Леэсмента, Хаапсалуский сарай также реализует совместный проект с Хаапсалуским социальным домом, клиенты которого приходят мастерить можжевеловые подставки под горячее.
"Они шлифуют шайбы, наклеивают их на основания и затем отвозят в свой магазин на Хаапсалуском рынке и таким образом зарабатывают", – рассказал Леэсмент.
За год число постоянных участников Хаапсалуского сарая увеличилось до 25 человек.