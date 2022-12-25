В Таллинне проходит Рождественский фестиваль кукольных театров

Большая часть представлений пройдет в центре Draakonipesa, сообщила в воскресенье "Актуальная камера".

В программу фестиваля входят спектакль по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсона "Принцесса на горошине" (театр "Астрель"), привезенный из Чехии спектакль "Легенда о счастье" Евгения Ибрагимова, "Бродячий театр" Полины Стружковой и др.

Рождественский фестиваль в стенах Draakonipesa (эст. "Драконье гнездо"), проходит уже второй год. В нем участвуют несколько эстонских и зарубежных кукольных театров.

Фестиваль продлится до 31 декабря. Кукольные спектакли проходят как на русском, так и на эстонских языках. Есть также представления на двух языках сразу или вовсе без слов.