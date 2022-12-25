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В Таллинне проходит Рождественский фестиваль кукольных театров

Северное побережье
В Таллинне проходит Рождественский фестиваль кукольных театров
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В театральном центре Draakonipesa проходит фестиваль кукольных театров
В театральном центре Draakonipesa проходит фестиваль кукольных театров Фото: Teatrikeskus Draakonipesa

В Таллинне второй год подряд проходит рождественский фестиваль кукольных театров, где все спектакли так или иначе связаны с зимними праздниками, пишет rus.err.ee.

Большая часть представлений пройдет в центре Draakonipesa, сообщила в воскресенье "Актуальная камера".

В программу фестиваля входят спектакль по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсона "Принцесса на горошине" (театр "Астрель"), привезенный из Чехии спектакль "Легенда о счастье" Евгения Ибрагимова, "Бродячий театр" Полины Стружковой и др.

Рождественский фестиваль в стенах Draakonipesa (эст. "Драконье гнездо"), проходит уже второй год. В нем участвуют несколько эстонских и зарубежных кукольных театров.

Фестиваль продлится до 31 декабря. Кукольные спектакли проходят как на русском, так и на эстонских языках. Есть также представления на двух языках сразу или вовсе без слов.

С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

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