Окружной суд отменил освобождение силламяэского тройного убийцы

По мнению суда, уездный суд допустил ошибку в решении и ошибочно освободил Бармотина.

Окружной суд не придал должного значения обстоятельствам преступления и тому, как Бармотин относится к своему преступлению. Для освобождения заключенного, отбывающего пожизненное заключение, должен быть особенно низкий риск рецидива, однако в случае Бармотина это не так, постановил суд.

«Хотя на момент слушания по делу об условно-досрочном освобождении Борис Бармотин находится в преклонном возрасте, а взгляды и ценности человека могут меняться с возрастом, он не проявил этого в своем поведении», — постановил суд.

Окружной​ суд отметил, что Бармотин противоречиво высказывался о совершенном преступлении: сначала признался и подробно описал свои действия, а затем полностью отрицал свою вину.

Помимо совершения особо жестокого преступления и отрицания этого даже после отбытия 25 лет наказания, Бармотин вел себя незаконопослушно, находясь в тюрьме. А именно, в феврале 2025 года он совершил два дисциплинарных проступка в тюрьме, нарисовав два портрета Гитлера и повесив их на стену своей камеры. Нарушения произошли в то время, когда материалы о его досрочном освобождении были направлены в окружной суд.

Ранее его неоднократно наказывали за нарушение дисциплины, хранение запрещенных предметов и приобретение предметов у других заключенных. По мнению суда, это свидетельствует о том, что Бармотин не был мотивирован воздержаться от нарушений даже возможностью условно-досрочного освобождения, что свидетельствует о том, что он может вести себя незаконопослушно и на свободе.

«Таким образом, особо низкого риска рецидива нет, поэтому освобождение Бориса Бармотина на данный момент не представляется возможным», — резюмировал окружной суд в своем постановлении.