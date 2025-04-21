Окружной суд отменил освобождение силламяэского тройного убийцы

Сегодня, 21 апреля коллегия по уголовным делам Тартуского окружного суда отменила решение Вируского уездного суда об условном освобождении Бориса Бармотина (70), убившего трех человек, от пожизненного заключения.
По мнению суда, уездный суд допустил ошибку в решении и ошибочно освободил Бармотина.
Окружной суд не придал должного значения обстоятельствам преступления и тому, как Бармотин относится к своему преступлению. Для освобождения заключенного, отбывающего пожизненное заключение, должен быть особенно низкий риск рецидива, однако в случае Бармотина это не так, постановил суд.
«Хотя на момент слушания по делу об условно-досрочном освобождении Борис Бармотин находится в преклонном возрасте, а взгляды и ценности человека могут меняться с возрастом, он не проявил этого в своем поведении», — постановил суд.
Окружной суд отметил, что Бармотин противоречиво высказывался о совершенном преступлении: сначала признался и подробно описал свои действия, а затем полностью отрицал свою вину.
Помимо совершения особо жестокого преступления и отрицания этого даже после отбытия 25 лет наказания, Бармотин вел себя незаконопослушно, находясь в тюрьме. А именно, в феврале 2025 года он совершил два дисциплинарных проступка в тюрьме, нарисовав два портрета Гитлера и повесив их на стену своей камеры. Нарушения произошли в то время, когда материалы о его досрочном освобождении были направлены в окружной суд.
Ранее его неоднократно наказывали за нарушение дисциплины, хранение запрещенных предметов и приобретение предметов у других заключенных. По мнению суда, это свидетельствует о том, что Бармотин не был мотивирован воздержаться от нарушений даже возможностью условно-досрочного освобождения, что свидетельствует о том, что он может вести себя незаконопослушно и на свободе.
«Таким образом, особо низкого риска рецидива нет, поэтому освобождение Бориса Бармотина на данный момент не представляется возможным», — резюмировал окружной суд в своем постановлении.
В ночь на 3 июня 1998 года в Силламяэ Борис Бармотин зарезал двух пенсионеров, а также перерезал горло их семилетнему внуку. Причиной якобы послужило то, что Бармотина, который был соседом убитых, беспокоили голоса, доносившиеся из квартиры.