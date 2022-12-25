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Митрополит ЭАПЦ Стефан поздравил верующих с Рождеством

Северное побережье
Митрополит ЭАПЦ Стефан поздравил верующих с Рождеством
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Митрополит Стефан
Митрополит Стефан Фото: Postimees

Кроме католиков и протестантов, Рождество в воскресенье встретили и прихожане Эстонской апостольской православной церкви, которая живет по ново-юлианскому календарю, пишет rus.err.ee.

Митрополит ЭАПЦ Стефан поздравил со светлым праздником всех верующих, сообщила "Актуальная камера".

"Так засвидетельствуем же вновь в этот праздник Рождества и благодарения нашу приверженность к Иисусу, Сыну Божьему! Впустим с радостью вифлеемского Божественного Младенца в нашу жизнь, будем вдохновляться Им во всех своих решениях, чтобы они служили опорой для мира, согласия, прощения, справедливости и любви к ближнему. С Новым годом!", - сказал Стефан в своем поздравлении.

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