Митрополит ЭАПЦ Стефан поздравил верующих с Рождеством

"Так засвидетельствуем же вновь в этот праздник Рождества и благодарения нашу приверженность к Иисусу, Сыну Божьему! Впустим с радостью вифлеемского Божественного Младенца в нашу жизнь, будем вдохновляться Им во всех своих решениях, чтобы они служили опорой для мира, согласия, прощения, справедливости и любви к ближнему. С Новым годом!", - сказал Стефан в своем поздравлении.