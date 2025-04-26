Мошенники прикрываются Пюхтицким монастырем для сбора лжепожертвований

На Youtube-канале "Криминальная Латвия" появился видеоролик под названием "Внимание! Срочное спасение Пюхтицкого монастыря" с призывом жертвовать деньги на юридическую помощь. Реквизиты, указанные в видео, не имеют отношения к монастырю, а номер счета и вовсе бельгийский, сообщает портал rus.err.