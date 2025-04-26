Мошенники прикрываются Пюхтицким монастырем для сбора лжепожертвований

На Youtube-канале "Криминальная Латвия" появился видеоролик под названием "Внимание! Срочное спасение Пюхтицкого монастыря" с призывом жертвовать деньги на юридическую помощь. Реквизиты, указанные в видео, не имеют отношения к монастырю, а номер счета и вовсе бельгийский, сообщает портал rus.err.
Пюхтицкий монастырь выпустил предупреждение о мошенниках, в котором призывает желающих помочь быть предельно внимательными: "Стало известно, что в интернете появились ролики, участники которых призывают собирать средства в помощь нашему монастырю. Под обращением указываются якобы принадлежащие монастырю расчетные счета в зарубежных банках".
"Пожертвования можно переводить только на официальный счет монастыря в Swedbank", – заключил монастырь.