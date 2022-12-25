На фоне общего падения пенсионных фондов положительно выделились фонды LHV

"Если в целом говорят, что в этом году, к сожалению, стоимость пенсионных активов снизилась, то в трех наших крупнейших фондах нам удалось в совокупности увеличить стоимость активов клиентов более чем на 35 млн евро. Иногда говорят о сравнении активного и пассивного управления; у нас на примере [пенсионного фонда] L акций всего 25%, остальное - это фонды частного капитала, недвижимость, кредиты местным предприятиям, [вложения в] облигации, которые теперь снова стали вполне приличным классом инвестиций", - прокомментировал глава LHV Varahaldus Вахур Валлисту годовые результаты пенсионных фондов эстонского банка.