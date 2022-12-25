Хотя большинство управляемых банками пенсионных фондов в текущем году продемонстрировали отрицательную доходность, нескольким фондам LHV удалось выйти в приличный плюс, несмотря на неблагоприятную экономическую конъюнктуру, пишет rus.err.ee.
На фоне общего падения пенсионных фондов положительно выделились фонды LHV
Положительную доходность в 2022 году показал пенсионный фонд LHV Pensionifond L, а также еще два пенсионных фонда эстонского банка.
"Если в целом говорят, что в этом году, к сожалению, стоимость пенсионных активов снизилась, то в трех наших крупнейших фондах нам удалось в совокупности увеличить стоимость активов клиентов более чем на 35 млн евро. Иногда говорят о сравнении активного и пассивного управления; у нас на примере [пенсионного фонда] L акций всего 25%, остальное - это фонды частного капитала, недвижимость, кредиты местным предприятиям, [вложения в] облигации, которые теперь снова стали вполне приличным классом инвестиций", - прокомментировал глава LHV Varahaldus Вахур Валлисту годовые результаты пенсионных фондов эстонского банка.
В целом стоимость активов пенсионных фондов в Эстонии в этом году снизилась почти на 8%. В фондах, которые находятся под управлением Swedbank и SEB и занимают на рынке первое и второе место по размеру активов, стоимость активов сократилась на 10-17%.