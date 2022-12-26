Йыхви формирует из членов коалиции комиссию по переговорам о слиянии с Toila

Согласно представленному проекту, в комиссию войдут председатель волостного собрания Валло Реймаа, старейшина волости Марис Тоомел, помощник старейшины Арво Аллер и член волостного собрания Пауль Паас. «

"В целях планирования и проведения процесса переговоров о слиянии и проведения необходимых действий, подготовки документов и законодательства рекомендовано сформировать организационный комитет, который будет координировать весь процесс", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В сентябре Йыхвиское волостное собрание решило предложить Тойлаской волости начать переговоры о слиянии. По словам председателя Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа, это еще не означает факта объединения, поскольку переговоры - длительный процесс.

В октябре волостное собрание Тойла дало согласие на начало переговоров об объединении.

Перед административной реформой 2017 года Йыхви сделал предложение об объединении тогдашним волостям Тойла, Кохтла и Кохтла-Нымме. Однако в последний момент власть решила, что это слияние невыгодно для Йыхви, и за год до административной реформы уездный центр покинул стол переговоров, получив одобрение волостного собрания. Руководители Йыхви в то время заявляли, что объединение нанесет ущерб Йыхви и приведет уездный центр в сферу влияния Кохтла-Ярве. В то время Йыхви был готов объединиться только с Тойлаской волостью, но Тойла с этим не согласился.

Впоследствии власти Йыхви несколько раз пытались заговорить о возможном слиянии, но до серьезных переговоров дело не дошло.