В этот четверг Йыхви планирует утвердить комиссию из четырех человек для переговоров об объединении с Тойласким самоуправлением, в которую войдут политики коалиции.
Йыхви формирует из членов коалиции комиссию по переговорам о слиянии с Toila
Согласно представленному проекту, в комиссию войдут председатель волостного собрания Валло Реймаа, старейшина волости Марис Тоомел, помощник старейшины Арво Аллер и член волостного собрания Пауль Паас. «
"В целях планирования и проведения процесса переговоров о слиянии и проведения необходимых действий, подготовки документов и законодательства рекомендовано сформировать организационный комитет, который будет координировать весь процесс", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В сентябре Йыхвиское волостное собрание решило предложить Тойлаской волости начать переговоры о слиянии. По словам председателя Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа, это еще не означает факта объединения, поскольку переговоры - длительный процесс.
В октябре волостное собрание Тойла дало согласие на начало переговоров об объединении.
Перед административной реформой 2017 года Йыхви сделал предложение об объединении тогдашним волостям Тойла, Кохтла и Кохтла-Нымме. Однако в последний момент власть решила, что это слияние невыгодно для Йыхви, и за год до административной реформы уездный центр покинул стол переговоров, получив одобрение волостного собрания. Руководители Йыхви в то время заявляли, что объединение нанесет ущерб Йыхви и приведет уездный центр в сферу влияния Кохтла-Ярве. В то время Йыхви был готов объединиться только с Тойлаской волостью, но Тойла с этим не согласился.
Впоследствии власти Йыхви несколько раз пытались заговорить о возможном слиянии, но до серьезных переговоров дело не дошло.
Если Йыхви и Тойла объединятся, это даст Йыхви законную возможность восстановить название города как самоуправления, потому что закон не предусматривает для этого иного пути, кроме как путем слияния. Йыхви уже дважды пытался стать из волости городом, но оба раза в итоге выяснялось, что закон этого в настоящее время не позволяет.