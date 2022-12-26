Расследование вандализма на стадионе в Йыхви стоит

Руководитель управляющего стадионом волостного учреждения "Jõhvi Sport" Айнар Сепник на заседании спортивной комиссии волостного собрания заявил, что узнавал в полиции, как идет расследование вандализма, но понял, что оно с места не сдвинулось.

Комиссия поручила Сепнику повторно связаться со следователем для выяснения причины приостановления следствия.

Подростки летом четыре раза подряд ломали двери помещений под трибунами на построенном весной Йыхвиском легкоатлетическом стадионе.

Айнар Сепник тогда сказал, что крушителями была группа подростков, которых запечатлели камеры безопасности. "Эти видео производят удручающее впечатление. Я верю, что полиции удастся установить личности этих подростков", - сказал он.