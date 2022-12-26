Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 26 по 29 декабря.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 26.12-29.12 ⟩ ⟩ Куда пойти на этой неделе
КУЛЬТУРА
Понедельник, 26 декабря
* В Нарве по ул. Вабадузе, 20 в 11.00 - "Новогодние хлопоты", детский спектакль театра "Ильмарине". Для детей от 3-х лет. Длительность - 35 минут. Билет - 5 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 12.00 - "Госпожа Метелица", интерактивное театральное представление (сказка братьев Гримм) и развлекательная программа с Дедом Морозом и гномиками. Мероприятие на эстонском языке. Количество мест ограничено. Билет - 10 евро.
Вторник, 27 декабря
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Pühademuusika": Лийзи Койксон, Вайко Эплик, Прийт Выйгемаст и струнный оркестр Ваналиннаской образовательной коллегии (VHK), дирижер - Расмус Пуур. Билет - 17-22 евро.
РАЗНОЕ
Понедельник, 26 декабря
* В клубе "Ахтме" в 14.00 - новогодний вечер для пожилых людей в клубе "Ветеран". Предварительная запись по тел. 5596 4460.
* В народном доме Ольгина в 18.00 - детский рождественский праздник.
Вторник, 27 декабря
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 - в дни школьных каникул: зимние истории и поделки.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца с 13.30 до 14.00 - в дни школьных каникул: сказочная комната с песочной анимацией.
* У Кохтла-Ярвеского центра культуры в 18.00 - прогулка с фонариком по маршруту: Кохтла-Ярвеский центр культуры - Кохтла-Ярвеский народный парк. Погрузимся в воспоминания вместе с гидом Марет Кяйсс. Выступят кантри-танцоры из Кохтла-Ярвеского центра культуры. Возьмите с собой фонарь. Участие бесплатное.
Среда, 28 декабря
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 - в дни школьных каникул: зимние истории и поделки.
* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - обсуждение в середине недели. Завершение Года библиотек.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 14.00 - в дни школьных каникул: мастерская сувениров к году Кролика.
* В клубе "Ору" в 15.00 - "Золотой возраст", новогодний вечер для пожилых людей. Предварительная запись по тел. 5684 2483.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская декоративных подарочных коробок. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
Четверг, 29 декабря
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 - в дни школьных каникул: зимние истории и поделки.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 14.00 - в дни школьных каникул: мастерская открыток из песка.
* В Кийкласком народном доме в 15.00 - семейный день: праздничное настроение в полдень.
Страница издается при поддержке фонда "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.