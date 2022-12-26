МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 26.12-29.12 ⟩ ⟩ Куда пойти на этой неделе

КУЛЬТУРА

Понедельник, 26 декабря

* В Нарве по ул. Вабадузе, 20 в 11.00 - "Новогодние хлопоты", детский спектакль театра "Ильмарине". Для детей от 3-х лет. Длительность - 35 минут. Билет - 5 евро.

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 12.00 - "Госпожа Метелица", интерактивное театральное представление (сказка братьев Гримм) и развлекательная программа с Дедом Морозом и гномиками. Мероприятие на эстонском языке. Количество мест ограничено. Билет - 10 евро.

Вторник, 27 декабря

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Pühademuusika": Лийзи Койксон, Вайко Эплик, Прийт Выйгемаст и струнный оркестр Ваналиннаской образовательной коллегии (VHK), дирижер - Расмус Пуур. Билет - 17-22 евро.

РАЗНОЕ

Понедельник, 26 декабря

* В клубе "Ахтме" в 14.00 - новогодний вечер для пожилых людей в клубе "Ветеран". Предварительная запись по тел. 5596 4460.

* В народном доме Ольгина в 18.00 - детский рождественский праздник.

Вторник, 27 декабря

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 - в дни школьных каникул: зимние истории и поделки.

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца с 13.30 до 14.00 - в дни школьных каникул: сказочная комната с песочной анимацией.

* У Кохтла-Ярвеского центра культуры в 18.00 - прогулка с фонариком по маршруту: Кохтла-Ярвеский центр культуры - Кохтла-Ярвеский народный парк. Погрузимся в воспоминания вместе с гидом Марет Кяйсс. Выступят кантри-танцоры из Кохтла-Ярвеского центра культуры. Возьмите с собой фонарь. Участие бесплатное.

Среда, 28 декабря

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 - в дни школьных каникул: зимние истории и поделки.