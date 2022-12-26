Девочка из Вока нуждается в помощи для покупки дорогих лекарств

Однако есть препараты – Кафтрио и Ивакафтор – которые облегчают симптомы болезни до такой степени, что ребенок может вести нормальный образ жизни. Больничная касса не финансирует лечение, а сама семья не может позволить себе необходимые лекарства для ребенка – цена необходимых лекарств вместе с уплаченным государству НДС достигает 228 600 евро в год.

«Я помню, как мы впервые поехали в Тарту с направлением в руках. Было два подозрения на диагноз: кистозный фиброз и хронический бронхит. Как обычно в наши дни, я отправилась в Google, чтобы узнать, что это за болезни. Первое, что я нашла, это кистозный фиброз, и тут же появилась статья о том, что кистозный фиброз — это болезнь, сокращающая жизнь, а средняя продолжительность жизни человека с этим заболеванием составляет всего 16 лет. Мои глаза сразу стали мокрыми и до конца пути я, скрестив пальцы, надеялась, что у нее хронический бронхит, что не может быть хуже кистозного фиброза, в случае которого я даже не буду знать, как долго вообще у меня будет этот ребенок. Но вышло иначе…»