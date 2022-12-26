Пн, 26.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Из-за пьяных водителей пострадали две женщины

Эрик Калда
Из-за пьяных водителей пострадали две женщины
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

За минувшие сутки полиция зарегистрировала в Эстонии два ДТП, в которых пострадали люди.

25 декабря в 13.45 на 172-м километре шоссе Йыхви - Тарту - Валга (волость Элва) 23-летний мужчина на автомобиле Volkswagen T-Cross врезался в остановившийся перед ним Audi A5, за рулем которого была 18-летняя женщина. Пассажирка Audi - 44-летняя женщина - доставлена в больницу.

В 17.27 в Таллинне у дома номер 120 по Нарвскому шоссе нетрезвый 46-летний мужчина, не имеющий прав соответствующей категории, врезался на автомобиле Subaru B9 Tribeca сзади в BMW X3 XDrive 20D, которым управляла 34-летняя женщина. водитель BMW доставлена в больницу.

За сутки были задержаны 36 водителей в состоянии алкогольного и 1 водитель в состоянии наркотического опьянения.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх