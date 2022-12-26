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В Ласнамяэ мужчина упал с девятого этажа

Эрик Калда
В Ласнамяэ мужчина упал с девятого этажа
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Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

В ночь на 25 декабря в Таллинне из окна дома на улице Кихну выпал 40-летний мужчина.

По словам очевидца, поздно вечером около квартирного дома остановился полицейский автомобиль, из которого выбежало несколько стражей порядка, пишет rus.postimees. Примерно в то же время жилец увидел, как человек выпал из окна и разбился.

«В полночь 25 декабря в Центр тревоги поступило сообщение, что 40-летний мужчина выпал из окна девятого этажа квартирного дома на улице Кихну в Ласнамяэ и, к сожалению, от полученных травм скончался. Согласно собранным данным, у полиции нет оснований подозревать кого-либо в причастности к падению мужчины», - сказал оперативный руководитель полиции Таго Трей.

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