Ильмар Рааг: за минувший год пропасть между эстонской и русской общинами увеличилась

Процедура демонтажа памятника-танка началась вскоре после рассвета и заняла около трех часов. Полиция задержала девять человек, которые во время переноса нарвского мемориального танка активно призывали к насильственному противостоянию. В итоге Т-34 отправился в Военный музей в Виймси.

Позднее была созвана специальная комиссия госканцелярии по советским памятникам. На их взгляд из 332 изученных памятников, 244 следует убрать или заменить. Однако это заявление носит рекомендательный характер и вопрос о том, как именно это будет происходить, до сих пор остается открытым.

"Мы как будто уже почти пошли к той точке, где мы скажем "что было, то было" и пойдем дальше, и у нас будет общее будущее. Для будущего у нас есть уже очень четкие правила или критерии. И там нет ностальгии по коммунизму и Советскому Союзу", - отметил Рааг.

С 18 августа Эстония вводит запрет на въезд для граждан России, у которых есть действующие шенгенские визы, выданные эстонскими консульскими учреждениями.

Конфликт не обошел стороной и церковь. Страсти вспыхнули после высказывания патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он заявил, что те российские солдаты, которые погибнут в войне на территории Украины, совершат деяние равносильное жертве, а следовательно эта жертва смоет все грехи человека.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс призвал высказать свою позицию Эстонскую православную церковь Московского патриархата, пригрозив аннулировать митрополиту Таллиннскому Евгению вид на жительство в Эстонии.

Подводя итоги года, эксперт по стратегической коммуникации Ильмар Рааг приходит к печальному выводу, что последствия этой трагедии - развязанной войны на территории Украины - растянутся на несколько поколений.