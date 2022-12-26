Информационная война, украинские беженцы, развал коалиции центристов и реформистов, судьба православной церкви и решение вопроса с советскими памятниками - "Актуальная камера" подвела политические итоги года в Эстонии.
Ильмар Рааг: за минувший год пропасть между эстонской и русской общинами увеличилась
Параллельно с вооруженной войной в Украине развернулась настоящая инфовойна. Российские пропагандисты не выбирали выражений и оправдывали убийство людей и нападение на суверенное государство. Неудивительно, что уже на второй день после начала войны в Эстонии блокируют каналы и сайты, контролируемые Кремлем.
В то же время с полок магазинов пропадают товары, произведённые в России и Беларуси, пропали и книги на русском языке. Руководство крупнейших торговых сетей решило бойкотировать товары стран-агрессоров. Однако спустя время книжки на русском языке на прилавки всё же вернулись. Эксперт по стратегической коммуникации Ильмар Рааг, оглядываясь на уходящий год, утверждает, что пропасть между двумя общинами - эстонской и русской - однозначно увеличилась.
"Понятно, что между нашими общинами есть несогласия, например, о политике гражданства, языка и так далее. Даже если местный русский не поддерживает политику Кремля, ему одновременно трудно доверять политикам в Тоомпеа, потому что они тоже не "наши", не родные для них", - отметил Рааг.
26 февраля тысячи жителей страны - эстонцев, украинцев, русских и других национальностей - пришли на площадь Вабадузе, чтобы заявить о своей солидарности с народом Украины. В Эстонию начинают приезжать военные беженцы из Украины. Сначала сотни, потом десятки тысяч.
В соцсетях распространяются фейки о нападениях на людей на национальной почве. Общество разделяется на несколько групп: те, кто против войны в Украине, те, кто оправдывает вторжение и те, для кого "всё не так однозначно". По мнению экспертов, на сегодняшний день уже каждый занял свою позицию. И в этой истории нет "серого цвета".
"Самое главное, что случилось в этом году - это запрет на безразличие. Ты должен выбирать какую-то сторону", - подчеркнул Рааг.
Приближается май, и всё острее встает вопрос о враждебной символике. Невольно жители страны начинают задаваться вопросом, не повторятся ли 9 мая события апреля 2007 года? К счастью, 9 мая прошло спокойно. Люди почтили память своих предков, не поддаваясь на малочисленные провокации. Почтить память вполне удалось и без георгиевских ленточек, серпа и молота, а также без букв Z и V, которые стали символом агрессии российской армии в Украине.
Параллельно с ужасными событиями за пределами страны, смутные времена приходят и в эстонское правительство. 3 июня премьер-министр Кая Каллас предложила президенту Алару Карису отозвать всех министров, представляющих Центристскую партию, наступает конец коалиции реформистов и центристов.
Партия реформ начинает долгие переговоры с партией "Отечество" и Социал-демократической партией. Одним из главных пунктов соглашения стал перевод всех школ на эстонский язык обучения с 2024 года.
Между тем общество вновь взбудоражил вопрос о судьбе нарвского танка-памятника Т-34, который для одних стал символом агрессии, а для других - оставался частью памяти. Политики спорили о его переносе, а нарвитяне дежурили у памятника и днем и ночью.
16 августа в Нарве настал день Х.
"В течение 30 лет основной политикой Эстонии была попытка забыть о прошлом. Я думаю, что этот танк - символ того, какое влияние имела война в Украине на эстонцев. Потому что все соседи России приняли очень лично это вторжение. Это как будто объявление войны против всех", - пояснил Рааг.
Процедура демонтажа памятника-танка началась вскоре после рассвета и заняла около трех часов. Полиция задержала девять человек, которые во время переноса нарвского мемориального танка активно призывали к насильственному противостоянию. В итоге Т-34 отправился в Военный музей в Виймси.
Позднее была созвана специальная комиссия госканцелярии по советским памятникам. На их взгляд из 332 изученных памятников, 244 следует убрать или заменить. Однако это заявление носит рекомендательный характер и вопрос о том, как именно это будет происходить, до сих пор остается открытым.
"Мы как будто уже почти пошли к той точке, где мы скажем "что было, то было" и пойдем дальше, и у нас будет общее будущее. Для будущего у нас есть уже очень четкие правила или критерии. И там нет ностальгии по коммунизму и Советскому Союзу", - отметил Рааг.
С 18 августа Эстония вводит запрет на въезд для граждан России, у которых есть действующие шенгенские визы, выданные эстонскими консульскими учреждениями.
Конфликт не обошел стороной и церковь. Страсти вспыхнули после высказывания патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он заявил, что те российские солдаты, которые погибнут в войне на территории Украины, совершат деяние равносильное жертве, а следовательно эта жертва смоет все грехи человека.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс призвал высказать свою позицию Эстонскую православную церковь Московского патриархата, пригрозив аннулировать митрополиту Таллиннскому Евгению вид на жительство в Эстонии.
Подводя итоги года, эксперт по стратегической коммуникации Ильмар Рааг приходит к печальному выводу, что последствия этой трагедии - развязанной войны на территории Украины - растянутся на несколько поколений.
"Честно говоря, в следующем году ничего хорошего не будет в этом плане. Через поколение, через три поколения, может быть, если новые войны не появятся, что тоже возможно", - подчеркнул Рааг.