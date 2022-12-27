В декабре самой популярной политической силой в Ида-Вируском уезде вновь стала Центристская партия, выясняется из опроса, проведенного фирмой Kantar Emor по заказу ERR.
Центристская партия восстановила свою популярность в Ида-Вирумаа
Центристская партия восстановила свою популярность в Ида-Вирумаа
По сравнению с ноябрем поддержка центристов в этом регионе выросла с 23% до 25%.
Популярность прежнего лидера предпочтений местных избирателей - Консервативной народной партии (EKRE) - снизилась с 28% до 11%.
В декабре популярнее, чем EKRE, в Ида-Вирумаа были также реформисты (18%) и соцдемы (17%). За месяц поддержка Партии реформ не изменилась, а рейтинг социал-демократов вырос на 7%.
Поддержка "Эстонии 200" снизилась с 17% до 12%. Популярность Isamaa выросла с 4% до 8%.
"Зеленых" и партию "Правые" в декабре в Ида-Вирумаа поддерживали по 3% респондентов.