Центристская партия восстановила свою популярность в Ида-Вирумаа

По сравнению с ноябрем поддержка центристов в этом регионе выросла с 23% до 25%.

Популярность прежнего лидера предпочтений местных избирателей - Консервативной народной партии (EKRE) - снизилась с 28% до 11%.

В декабре популярнее, чем EKRE, в Ида-Вирумаа были также реформисты (18%) и соцдемы (17%). За месяц поддержка Партии реформ не изменилась, а рейтинг социал-демократов вырос на 7%.

Поддержка "Эстонии 200" снизилась с 17% до 12%. Популярность Isamaa выросла с 4% до 8%.