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Центристская партия восстановила свою популярность в Ида-Вирумаа

Эрик Калда
Центристская партия восстановила свою популярность в Ида-Вирумаа
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Логотип Центристской партии.
Логотип Центристской партии. Фото: Tairo Lutter

В декабре самой популярной политической силой в Ида-Вируском уезде вновь стала Центристская партия, выясняется из опроса, проведенного фирмой Kantar Emor по заказу ERR.

По сравнению с ноябрем поддержка центристов в этом регионе выросла с 23% до 25%.

Популярность прежнего лидера предпочтений местных избирателей - Консервативной народной партии (EKRE) - снизилась с 28% до 11%.

В декабре популярнее, чем EKRE, в Ида-Вирумаа были также реформисты (18%) и соцдемы (17%). За месяц поддержка Партии реформ не изменилась, а рейтинг социал-демократов вырос на 7%.

Поддержка "Эстонии 200" снизилась с 17% до 12%. Популярность Isamaa выросла с 4% до 8%.

"Зеленых" и партию "Правые" в декабре в Ида-Вирумаа поддерживали по 3% респондентов.

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