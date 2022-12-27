В Ляэне-Вирумаа в столкновении грузовика и фургона погиб человек

Как передала пресс-служба Идаской префектуры, на данный момент известно, что травмы водителя фургона, к сожалению, были настолько серьезными, что он скончался на месте. Состояние других участников ДТП уточняется.

Департамент полиции и погранохраны напоминает, что в нынешних переменчивых погодных и дорожных условиях автомобилистам следует быть особенно осторожными, а в более сложных условиях отказаться от обгонов и других резких маневров, поскольку любой такой маневр может быть пасным для жизни.