Катри Райк пишет новую книгу о Нарве

Об этом политик и писатель рассказала в интервью передаче "Из Нарвы с любовью", которая вышла в эфир "Радио 4" во вторник, 27 декабря.

"Меня много спрашивают про мою предыдущую книгу "Моя Нарва", которая вышла в 2012 году и была переведена на русский язык. Теперь будет продолжение. Сейчас уже готово где-то две трети. Это у меня такая антистрессовая деятельность, которой я занимаюсь в свободное время", - рассказала Катри Райк.