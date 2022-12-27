Мэр Нарвы Катри Райк ведет работу над своей новой книгой "Моя Нарва. 10 лет спустя".
Катри Райк пишет новую книгу о Нарве
Катри Райк пишет новую книгу о Нарве
Об этом политик и писатель рассказала в интервью передаче "Из Нарвы с любовью", которая вышла в эфир "Радио 4" во вторник, 27 декабря.
По словам Райк, работа над книгой помогает ей легче переносить стрессы.
"Меня много спрашивают про мою предыдущую книгу "Моя Нарва", которая вышла в 2012 году и была переведена на русский язык. Теперь будет продолжение. Сейчас уже готово где-то две трети. Это у меня такая антистрессовая деятельность, которой я занимаюсь в свободное время", - рассказала Катри Райк.
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