Городское собрание Нарва-Йыэсуу 28 декабря обсудит вопрос выплаты премии мэру города Максиму Ильину.
Мэру Нарва-Йыэсуу собираются выплатить премию в размере 4000 евро
Мэру Нарва-Йыэсуу собираются выплатить премию в размере 4000 евро
Согласно проекту распоряжения, мэру будет выплачена премия в размере одной месячной зарплаты, сообщает ERR.
По данным на 1 апреля, ежемесячный оклад мэра Нарва-Йыэсуу равен 4000 евро.
В обосновании указано, что градоначальника поощрят за эффективное управление самоуправлением и завершение в 2022 году ряда запланированных проектов и строительных работ.
Также предлагается премировать членов управы Леннарта Лепайыэ и Анатолия Иванова. Каждому из них хотят выписать по 350 евро.
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