Мэру Нарва-Йыэсуу собираются выплатить премию в размере 4000 евро

Согласно проекту распоряжения, мэру будет выплачена премия в размере одной месячной зарплаты, сообщает ERR.

По данным на 1 апреля, ежемесячный оклад мэра Нарва-Йыэсуу равен 4000 евро.

В обосновании указано, что градоначальника поощрят за эффективное управление самоуправлением и завершение в 2022 году ряда запланированных проектов и строительных работ.