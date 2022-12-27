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Мэру Нарва-Йыэсуу собираются выплатить премию в размере 4000 евро

Эрик Калда
Мэру Нарва-Йыэсуу собираются выплатить премию в размере 4000 евро
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Максим Ильин.
Максим Ильин. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Городское собрание Нарва-Йыэсуу 28 декабря обсудит вопрос выплаты премии мэру города Максиму Ильину.

Согласно проекту распоряжения, мэру будет выплачена премия в размере одной месячной зарплаты, сообщает ERR.

По данным на 1 апреля, ежемесячный оклад мэра Нарва-Йыэсуу равен 4000 евро.

В обосновании указано, что градоначальника поощрят за эффективное управление самоуправлением и завершение в 2022 году ряда запланированных проектов и строительных работ.

Также предлагается премировать членов управы Леннарта Лепайыэ и Анатолия Иванова. Каждому из них хотят выписать по 350 евро.

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