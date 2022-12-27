В праздничные дни спасатели получили несколько вызовов в связи с падениями пожилых людей у себя дома.
В праздники спасатели Ида-Вирумаа неоднократно выезжали на помощь пожилым людям
Вечером 23 декабря в центр тревоги поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице П. Кереса в Нарве пожилая женщина не может ни встать, ни открыть дверь. Спасатели проникли в квартиру через окно и открыли дверь сотрудникам скорой помощи.
25 декабря после полуночи сообщили, что из соседней квартиры на улице Ранна в Силламяэ доносятся крики о помощи. Спасатели попали в квартиру, открыв дверь ключом, хранившимся у соседей. В квартире пожилой мужчина упал и не мог самостоятельно встать. Спасатели помогли пострадавшему лечь на кровать, чтобы медики скорой могли его осмотреть.
Буквально через час стало известно, что в квартире на улице Уускюла в Нарве пожилая женщина упала и не могла самостоятельно подняться и открыть дверь. Спасатели вскрыли дверь и передали лежавшую на полу женщину работникам скорой помощи.
Во второй половине дня 25 декабря спасателей вызвали в многоквартирный дом на проспекте Выйду в Нарве, где через дверь доносились крики мужчины о помощи. Спасатели открыли дверь и передали лежавшего на полу пожилого мужчину работникам скорой помощи.