В праздники спасатели Ида-Вирумаа неоднократно выезжали на помощь пожилым людям

Вечером 23 декабря в центр тревоги поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице П. Кереса в Нарве пожилая женщина не может ни встать, ни открыть дверь. Спасатели проникли в квартиру через окно и открыли дверь сотрудникам скорой помощи.

25 декабря после полуночи сообщили, что из соседней квартиры на улице Ранна в Силламяэ доносятся крики о помощи. Спасатели попали в квартиру, открыв дверь ключом, хранившимся у соседей. В квартире пожилой мужчина упал и не мог самостоятельно встать. Спасатели помогли пострадавшему лечь на кровать, чтобы медики скорой могли его осмотреть.

Буквально через час стало известно, что в квартире на улице Уускюла в Нарве пожилая женщина упала и не могла самостоятельно подняться и открыть дверь. Спасатели вскрыли дверь и передали лежавшую на полу женщину работникам скорой помощи.