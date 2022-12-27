В этом году в преддверии празднования Нового года ETV+ подготовил для телезрителей обширную программу, в которую включены как праздничные выпуски своих собственных телепроектов, так и уникальная подборка концертов и художественных фильмов.
Праздничная программа ETV+: «Новогодняя ночь», «Большая Викторина-2022», концерты и фильмы
На период с 24 декабря по 8 января все собственные передачи ETV+ уходят на каникулы, освободив место легкой развлекательной программе и подведению итогов уходящего года.
Уже в этот вторник, 27 декабря, в 20:10 в эфир ETV+ выйдет ставшее традиционным ежегодное интервью с премьер-министром: самые важные темы уходящего года в интервью с Каей Каллас обсудит ведущая «Актуальной камеры» Ульяна Кузьмина. Сразу после смотрите новогодний спецвыпуск программы «Зеркало» (20:45) с Виталием Вестериненом. Вас ждут: новая рубрика «Зеркальце»; руководство о том, как НЕ надо запускать фейерверки; проверка гороскопа и музыкальный сюрприз.
В итоговом выпуске передачи «Кто кого?» (20:10) в среду, 28 декабря, мы вспомним, каким был 2022 год с точки зрения экономических и энергетических потрясений, а также обсудим, как война в Украине отразилась на общественных процессах внутри Эстонии.
В четверг, 29 декабря, не пропустите «Интервью с президентом»: телерадиоведущий и журналист Андрей Титов подведет итоги года вместе с президентом Аларом Карисом. А в след за этим, в 20:40, попытаемся найти ответы на вопросы о символе наступающего года в передаче «Год 2023: Чьи уши торчат?». В поисках ответов ведущая программы Юлия Календа пойдет в гости к домашним кроликам, навестит зоопарк, флориста, мастера игрушек и даже астролога.
В пятницу, 30 декабря, праздничное предновогоднее настроение создаст «Большая Викторина-2022» (20:10). Команды Яны Тоом и Эдуарда Томана поборются в отгадывании зашифрованных в вопросы викторины причудливых и интересных моментов уходящего года. Приятным сюрпризом для телезрителей станет выступление Уку Сувисте.
Гвоздем всей праздничной программы на ETV+ в этом году безусловно станет «Новогодняя ночь с ETV+», которая выйдет в эфир 31 декабря в 22:30. В программе вечера: праздничный концерт на Ратушной площади с участием звезд эстонской эстрады Анны Вески и Марью Лянник, рождественский джаз в исполнении актеров Русского театра и музыкальные поздравления с Петровской площади в Нарве. Помимо этого телезрителей ждут уличные гулянья и веселые приключения на рождественской ярмарке ведущих праздника, актеров Русского театра, Сергея Фурманюка и Виктора Марвина, хороводы вокруг елки, поздравления телеведущих, исполнение желаний и многое другое!
В 23:50 в эфире ETV+ - новогоднее приветствие президента ЭР Алара Кариса.
Кинофильмы: классика и новинки
В предновогодний период ETV+ по традиции предложит зрителю тематическую подборку художественных фильмов, которые будут интересны для просмотра всей семьей.
Из советской классики можно будет увидеть многосерийный приключенческий фильм «В поисках капитана Гранта» (27.12 - 4.01 по будням в 12:05), мюзикл «Летучая мышь» (31.12 в 16:40), комедийную мелодраму «Снегурочку вызывали?» (31.12 в 18:55) с участием популярных актеров советского периода.
С 29.12 по будням в 19:00 в эфире - премьера этого года, второй сезон эстонского сериала «Предатель» - чиновник минобороны Эстонии работает тайным агентом на разведку России.
Из современного российского кино в эфире ETV+ впервые можно будет увидеть красочную спортивную мелодраму «Лед» (1.01 в 20:15), главные роли спортсменки-фигуристки и хоккеиста в этом фильме исполнили Аглая Тарасова и Александр Петров.
Музыка и концерты
В новогоднюю ночь в эфире телеканала подборка музыкальных концертов с участием самых популярных исполнителей эстрады из Эстонии, России, Украины, а также концерт популярной британской певицы Риты Ора, который был записан на Эйфелевой башне.
Утренний «Кофе+», вечерний «Горизонт» и другие привычные ток-шоу и собственные передачи ETV+ вернутся в эфир c 9 января. Ближе к концу месяца телеканал традиционно покажет ЧЕ по фигурному катанию, который в этом году пройдет в Финляндии.