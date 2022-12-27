Праздничная программа ETV+: «Новогодняя ночь», «Большая Викторина-2022», концерты и фильмы

Гвоздем всей праздничной программы на ETV+ в этом году безусловно станет «Новогодняя ночь с ETV+», которая выйдет в эфир 31 декабря в 22:30. В программе вечера: праздничный концерт на Ратушной площади с участием звезд эстонской эстрады Анны Вески и Марью Лянник, рождественский джаз в исполнении актеров Русского театра и музыкальные поздравления с Петровской площади в Нарве. Помимо этого телезрителей ждут уличные гулянья и веселые приключения на рождественской ярмарке ведущих праздника, актеров Русского театра, Сергея Фурманюка и Виктора Марвина, хороводы вокруг елки, поздравления телеведущих, исполнение желаний и многое другое!

В 23:50 в эфире ETV+ - новогоднее приветствие президента ЭР Алара Кариса.

Кинофильмы: классика и новинки

В предновогодний период ETV+ по традиции предложит зрителю тематическую подборку художественных фильмов, которые будут интересны для просмотра всей семьей.

Из советской классики можно будет увидеть многосерийный приключенческий фильм «В поисках капитана Гранта» (27.12 - 4.01 по будням в 12:05), мюзикл «Летучая мышь» (31.12 в 16:40), комедийную мелодраму «Снегурочку вызывали?» (31.12 в 18:55) с участием популярных актеров советского периода.

С 29.12 по будням в 19:00 в эфире - премьера этого года, второй сезон эстонского сериала «Предатель» - чиновник минобороны Эстонии работает тайным агентом на разведку России.

Из современного российского кино в эфире ETV+ впервые можно будет увидеть красочную спортивную мелодраму «Лед» (1.01 в 20:15), главные роли спортсменки-фигуристки и хоккеиста в этом фильме исполнили Аглая Тарасова и Александр Петров.

Музыка и концерты

В новогоднюю ночь в эфире телеканала подборка музыкальных концертов с участием самых популярных исполнителей эстрады из Эстонии, России, Украины, а также концерт популярной британской певицы Риты Ора, который был записан на Эйфелевой башне.