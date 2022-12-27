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Местами нa некоторые приграничные водоёмы можно выезжать на автомобиле

Эрик Калда
Местами нa некоторые приграничные водоёмы можно выезжать на автомобиле
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Река Нарва.
Река Нарва. Фото: Ilja Smirnov

На приграничных водоёмах кое-где уже образовался достаточно прочный ледяной покров, так что у рыбаков есть возможность местами выезжать на лёд на автомобиле.

Так, с 28 декабря разрешается выходить на лед озёр Ляммиярве и Пихква как пешком, так и на внедорожниках.

На лёд озёр Ванику, пабра и Крийва пока разрешается лишь пеший выход. Также можно выходить на лёд Чудского озера в границах Тартуского и Йыгеваского уезда, но не далее 3 километров от берега. В других местах состояние ледового покрова Чудского озера еще не имеет достаточной прочности, поэтому выходить на лёд пешим ходом или на автомобиле пока ещё не допускается.

По-прежнему запрещается выходить на лёд озера Паттина как на автомобиле, так и пешком. Следует избегать подхода к устьям рек Выханду и Салусаааре ближе, чем на 200 метров, так как в этих местах ледовый покров еще слишком тонок. Также не допускается подходить к истокам реки Нарвы ближе, чем на один километр.

В целях защиты жизни запрещается выходить на лёд  как пешком, так и на внедорожниках на Нарвском водохранилище и реке Нарва.

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