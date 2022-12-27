Бывший глава Иллукаской волости Олег Кузнецов баллотируется по списку Ида-Вирумаа Социал-демократической партии на предстоящих выборах в Рийгикогу.
Бывший старейшина Иллукаской волости Олег Кузнецов баллотируется в Рийгикогу
«В сегодняшней сложной ситуации я хочу внести свой вклад в усилия социал-демократов по сохранению достойного жизнеустройства в Эстонии в целом и особенно в Ида-Вирумаа», — сказал он.
По мнению Кузнецова, сильные органы местного самоуправления являются основой выживания страны, поэтому необходимо увеличивать доходную базу органов местного самоуправления, а дополнительные задачи, возлагаемые на органы местного самоуправления государством, должны финансово покрываться.
«Кроме того, наша безопасность является важной частью функционирования страны. Вклад добровольцев в обеспечение безопасности страны постоянно увеличивается, поэтому необходимо создать систему социальных гарантий для добровольцев-спасателей, помощников полицейских и членов Кайтселийта и повысить их материальную мотивацию", - сказал он, добавив, что зарплаты полицейских, пограничников, спасателей, работников образования и культуры ежегодно увеличивать в соответствии с изменением прожиточного минимума.
Олег Кузнецов был старейшиной волости Иллука (2010–2017 гг.) и помощником старейшины Алутагузе (2017–2021 гг.). С 2013 года он является руководителем добровольческой спасательной команды деревни Яама, а с 2022 года - представителем общественного совета Иллука.