Бывший старейшина Иллукаской волости Олег Кузнецов баллотируется в Рийгикогу

«В сегодняшней сложной ситуации я хочу внести свой вклад в усилия социал-демократов по сохранению достойного жизнеустройства в Эстонии в целом и особенно в Ида-Вирумаа», — сказал он.

По мнению Кузнецова, сильные органы местного самоуправления являются основой выживания страны, поэтому необходимо увеличивать доходную базу органов местного самоуправления, а дополнительные задачи, возлагаемые на органы местного самоуправления государством, должны финансово покрываться.

«Кроме того, наша безопасность является важной частью функционирования страны. Вклад добровольцев в обеспечение безопасности страны постоянно увеличивается, поэтому необходимо создать систему социальных гарантий для добровольцев-спасателей, помощников полицейских и членов Кайтселийта и повысить их материальную мотивацию", - сказал он, добавив, что зарплаты полицейских, пограничников, спасателей, работников образования и культуры ежегодно увеличивать в соответствии с изменением прожиточного минимума.