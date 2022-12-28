Социал-демократы предложат повысить детское пособие равномерно - до 119 евро на каждого ребенка

Социал-демократы также предложат с 1 мая 2024 года индексировать детское пособие, пособие для родителей-одиночек и пособие для многодетных семей. Реализация предложения социал-демократов не приведет к увеличению запланированной на следующий год на повышение пособий суммы в 155 млн евро.

По словам председателя социальной комиссии Рийгикогу Хельмен Кютт, предложения социал-демократов призваны помочь семьям с детьми лучше справляться с подорожанием жизни, а также уменьшить несправедливость по отношению к семьям, в которых воспитываются один или два ребенка.

«Социал-демократы постоянно говорили о том, что этот закон порождает неравное обращение, и мы считаем важным, чтобы помимо противоречия с Конституцией была устранена и эта несправедливость», - отметила заместитель председателя Социал-демократической партии Хельмен Кютт.

По словам председателя конституционной комиссии Рийгикогу Эдуарда Одинца, ежегодная индексация пособий поддержит семьи и поможет им в воспитании детей. «Важно, чтобы в дальнейшем прожиточный уровень повышался пропорционально, и ко всем семьям было бы равное обращение», - подчеркнул он.

Согласно предложению социал-демократов, пособие для многодетных семей останется на прежнем уровне - 300 евро (от трех до шести детей), 400 евро (начиная с седьмого ребенка).