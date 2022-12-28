В новом году улучшатся возможности лечения в сфере специализированной медицинской помощи

«Медицина постоянно развивается, поэтому перечень медицинских услуг, оплачиваемых Кассой здоровья, необходимо ежегодно обновлять в соответствии с возможностями бюджета медицинского страхования.

В сфере специализированной медицинской помощи в перечень будут добавлены десятки новых услуг, необходимых для лечения пациентов и улучшения качества их жизни.

Чтобы покрыть рост цен в 2022 году, общие услуги будут компенсированы оказателям медицинских услуг в большем объеме - финансирование было увеличено на дополнительные 20 миллионов евро", - сказала главный специалист специализированной медицинской помощи Кассы здоровья Кадри Попиленков.

В новом году в сфере нутритивной терапии произойдут важные изменения, поскольку Касса здоровья начнет финансировать пероральные препараты нутритивной терапии для пациентов с наследственными заболеваниями обмена веществ, врожденной или приобретенной желудочно-кишечной недостаточностью и воспалительными заболеваниями кишечника.

Кроме этих обновлений были добавлены соответствующие консультации и услуги консилиума, которые важны для назначения нутритивной терапии, контроля ее эффективности и прекращения лечения.

«В случае наследственных заболеваний обмена веществ препараты лечебного питания компенсируются по 100% льготной ставке, потому что такие пациенты нуждаются в пожизненном лечении. В случае других показаний скидка составляет 75%. Льготная ставка для пациентов, находящихся на лечении в стационарах, составляет 100%, так как обычно в больницу поступают пациенты с более серьезными проблемами со здоровьем», - пояснила Кадри Попиленков порядок компенсации нутритивной терапии.

Также были расширены возможности лечения рака.